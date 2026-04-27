Michael Jackson Biopic Meraup Rekor Pembukaan Terbesar dalam Sejarah Film

Film biografi Michael Jackson meraih sukses besar pada pekan pembukaannya dengan pendapatan 217 juta dolar AS secara global, menjadi biopik dengan debut terbesar sepanjang sejarah. Film ini menelusuri perjalanan hidup Michael Jackson, mulai dari masa kecilnya hingga menjadi legenda musik, meskipun menghadapi kontroversi terkait tuduhan pelecehan seksual anak yang tidak disertakan dalam narasi.

Film biografi Michael Jackson , yang disutradarai oleh Antoine Fuqua, meraih kesuksesan luar biasa pada pekan pembukaannya. Film ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 97 juta dolar AS secara domestik dan 217 juta dolar AS secara global, menjadikannya sebagai biopik dengan debut terbesar dalam sejarah perfilman.

Rekor sebelumnya dipegang oleh Straight Outta Compton (2015) yang meraup 60 juta dolar AS. Selain itu, film ini juga menempati posisi kedua dalam daftar pembukaan terbesar tahun ini, di bawah The Super Mario Galaxy Movie yang meraih 131 juta dolar AS pada April lalu. Film ini menelusuri perjalanan hidup Michael Jackson, mulai dari masa kecilnya bersama Jackson 5 hingga menjadi salah satu penyanyi paling legendaris di dunia.

Dalam debut aktingnya, keponakan kandung Michael Jackson tampil sebagai pemeran utama, didampingi oleh Colman Domingo dan Nia Long sebagai Joe dan Katherine Jackson. Namun, film ini juga menjadi kontroversi karena keputusan untuk tidak memasukkan tuduhan pelecehan seksual anak yang pernah menjerat almarhum penyanyi tersebut. Adegan-adegan yang berkaitan dengan kontroversi ini harus dihapus setelah para produser menemukan klausul dalam perjanjian damai dengan korban, yang melarang penggambaran dirinya dalam film maupun televisi.

Meskipun demikian, film ini berhasil menarik penonton dengan rekonstruksi pertunjukan konser yang memukau, termasuk nomor-nomor ikonik seperti Billie Jean dan Thriller. Format Imax menyumbang 13,8 juta dolar AS atau sekitar 14 persen dari total penjualan tiket Amerika Utara. Film dengan anggaran produksi mendekati 200 juta dolar AS ini menjadi hit terbesar Lionsgate dalam lebih dari satu dekade. Jika pendapatan globalnya menembus 700 juta dolar AS sebagaimana yang diproyeksikan, Michael akan masuk dalam jajaran film terlaris sepanjang masa dari studio tersebut.

Film Michael Jackson Cetak Rekor di Box Office GlobalFilm biografi Michael Jackson meraih sukses besar di box office global, mencetak pendapatan Rp 1,5 triliun di Amerika Utara dan Rp 3,5 triliun secara global dalam akhir pekan pertama. Total pendapatan mencapai lebih dari Rp 14 triliun. Diproduksi oleh Lionsgate, film ini dibintangi oleh Jaafar Jackson sebagai Michael, Colman Domingo sebagai Joe Jackson, dan Nia Long sebagai Katherine Jackson. Meskipun kontroversi pelecehan seksual tidak disinggung, film mendapat respon positif dari penonton dengan nilai A- dari CinemaScore.

