Michael Carrick Dipecat, Pochettino Siap Ubah Strategi Manchester United

Manchester United resmi memecat Michael Carrick. Mauricio Pochettino mengambil alih tantangan besar untuk memulihkan kinerja tim yang sedang mengalami krisis hasil.

Manchester United resmi memutus hubungan dengan Michael Carrick sebagai pelatih kepala setelah melalui periode yang penuh dengan ketidakonsistenan dan tekanan hasil yang berat. Pengangkatan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, menandai akhir dari penantian panjang bagi klub untuk mendapatkan perubahan besar yang selama ini dibutuhkan. Keputusan ini diambil dengan sadar bahwa tim membutuhkan transformasi taktis dan mental segera, mengingat performa yang stagnan telah menghantui klub dalam beberapa waktu terakhir.

Proses Penggantian dan Tantangan Pochettino

Pochettino tidak mendapatkan waktu istirahat yang berarti sebelum memulai tugasnya. Ia baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Tim Nasional Amerika Serikat dalam laga perempat final Concacaf Nations League melawan Haiti di Miami, Florida, pada Sabtu, 14 November 2026. Perjalanan panjang tersebut mempersempit peluang pelatih tersebut untuk menyiapkan strategi khusus guna menghadapi pertandingan krusial berikutnya.

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Tugas pertama yang paling mendesak adalah persiapan menghadapi Liverpool di Stadion Anfield. Jeda internasional yang baru saja berlalu menjadi ujian ketahanan dan kesiapan fisik maupun taktis bagi para pemain. Pochettino dihadapkan pada kewajiban untuk menyatukan kembali skuad yang terpecah belah secara emosional dan taktis pasca-kepemimpinan Michael Carrick. Semua mata tertuju pada bagaimana ia dapat merespons tekanan awal ini dengan segera.

Revisi Taktik di Posisi Bek Sayap Kiri

Salah satu keputusan teknis yang paling krusial adalah penataan ulang lini pertahanan, khususnya di posisi bek sayap kiri yang menjadi titik lemah selama ini. Diogo Dalot telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dan mencatatkan 260 penampilan untuk klub. Meskipun etos kerjanya tidak diragukan lagi, konsistensi kontribusinya di lapangan sering kali menjadi perdebatan di antara para penggemar dan analis.

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Dalot dikenal sebagai pemain serbaguna yang dapat mengisi berbagai posisi, namun hal ini tidak selalu menjadikannya pilihan ideal untuk peran spesifik. Saat Luke Shaw mengalami cedera di akhir masa kepelatihan Carrick, Dalot dipaksa mengisi posisi bek kiri. Performanya di sayap tersebut kurang memuaskan, ditandai dengan kesulitan dalam mengantisipasi serangan balik lawan.

Kondisi memburuk ketika Dalot melakukan pelanggaran yang berujung pada tendangan penalti dalam laga menghadapi Aston Villa. Poin krusial lainnya dicatatkan saat Bruno Fernandes mencetak gol pertama Manchester United lewat titik penalti tersebut dalam laga Liga Champions melawan Roma di Manchester pada Selasa, 3 November 2026. Kegagalan pertahanan ini menjadi simbol dari kerentanan yang harus diperbaiki.

Pochettino diprediksi akan mengembalikan Dalot ke posisi yang lebih sesuai dengan karakteristik aslinya. Jika Shaw belum pulih dari cedera, Patrick Dorgu berpotensi menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Perubahan struktur pertahanan ini diharapkan dapat menutup celah yang sering dieksploitasi oleh lawan dalam sistem pertahanan lama.

Peluang Emas untuk Pemain Muda Shea Lacey

Di lini lain, Pochettino memiliki reputasi keberanian dalam mengembangkan bakat muda. Pengalaman kepemimpinannya di Southampton dan Tottenham telah membuktikan kemampuannya dalam memberi panggung kepada talenta akademi untuk bersinar di level tertinggi. Manchester United sendiri memiliki tradisi panjang dalam mempromosikan pemain muda ke tim utama, sebuah nilai yang akan dipegang teguh oleh pelatih baru ini.

Setelah keberhasilan Kobbie Mainoo, Shea Lacey muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan. Pemain berusia 19 tahun ini belum mendapatkan banyak menit bermain rutin, namun potensinya terlihat jelas. Penampilannya sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Roma menunjukkan kemampuan teknis dan kreativitas yang dapat memperkuat lini serangan United.

Kemampuannya tidak hanya terbatas di level klub. Lacey juga tampil menjanjikan bersama Tim Nasional Inggris U-20 selama jeda internasional yang baru saja berlalu. Pochettino dapat memberinya kesempatan bermain lebih besar, termasuk mempertimbangkannya untuk turut serta dalam pertandingan melawan Liverpool. Integrasi pemain muda ini dapat menyuntikkan energi segar ke dalam skuad yang sedang lesu.

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Adaptasi Formasi dan Strategi Penekanan Bola

Tim-tim terbaik binaan Pochettino sebelumnya dikenal dengan intensitas pressing tinggi dan agresivitas dalam transisi bola. Contoh paling jelas adalah periode Tottenham antara tahun 2015 hingga 2018 dengan pendekatan tersebut. Namun, komposisi pemain Manchester United saat ini belum sepenuhnya siap mengadopsi gaya permainan yang menuntut kebugaran ekstrem dan koordinasi sempurna tersebut.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika menghadapi Liverpool yang memiliki kemampuan pressing dan penguasaan bola yang sangat baik. Memaksakan pressing tinggi tanpa basis pertahanan yang solid justru dapat berisiko tinggi. Pochettino perlu melakukan penyesuaian strategis dengan memilih bermain lebih kompak menggunakan blok pertahanan menengah.

Strategi blok menengah akan memberi ruang bagi Bruno Fernandes untuk mengirimkan umpan-umpan akurat kepada para pemain depan yang memiliki kecepatan tinggi. Bryan Mbeumo merupakan profil pemain yang sangat cocok untuk skema serangan balik ini. Jika Marcus Rashford sudah pulih dari cedera, ia juga menjadi opsi tambahan yang berharga untuk mengeksploitasi ruang kosong di belakang lini pertahanan lawan.

Dari sisi formasi, Pochettino selama ini identik dengan penggunaan 4-2-3-1. Skema ini pernah menjadi kunci suksesnya di Tottenham, dengan tiga pemain kreatif di belakang Harry Kane dan dukungan lebar dari bek sayap. Namun, realitas skuad Manchester United saat ini menunjukkan masalah di posisi bek sayap dan keterbatasan tenaga di lini tengah.

Keterbatasan tersebut memaksa pelatih untuk mempertimbangkan alternatif di luar skema favoritnya. Formasi tiga bek dinilai sebagai pilihan yang lebih logis untuk menutupi celah di sisi pertahanan. Keputusan ini bukan hanya tentang taktik, tetapi juga adaptasi terhadap kualitas pemain yang tersedia saat ini untuk mencapai hasil yang optimal.