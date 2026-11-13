Michael Carrick Dipecat Manchester United Pochettino Siap Gantikan

Manchester United resmi memecat Michael Carrick sebagai pelatih kepala. Klub sedangNegosiasi dengan Mauricio Pochettino untuk mengambil alih tanggung jawab teknis.

Manchester United resmi memutus hubungan kerja dengan Michael Carrick sebagai pelatih kepala tim pertama. Keputusan ini diambil setelah periode hasil yang tidak memuaskan di mana tim gagal mempertahankan performa positif.

Proses pergantian kepemimpinan teknis ini tidak terjadi secara spontan. Manajemen klub telah menyiapkan rencana cadangan yang melibatkan Mauricio Pochettino untuk mengambil alih tanggung jawab di Old Trafford.

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Negosiasi Pochettino Masuk Tahap Final

Mauricio Pochettino menjadi nama utama yang dipertimbangkan untuk menggantikan posisi kosong di bangku pelatih United. Negosiasi antara klub dan mantan pelatih timnas Amerika Serikat telah melampaui tahap kontak awal.

Pihak manajemen telah memasuki tahap diskusi yang serius mengenai klausul penalti dalam kontrak Pochettino saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa klub menganggap kedatangan pelatih asal Argentina tersebut sangat mungkin terjadi.

Proses Transparan dengan Sir Jim Ratcliffe

Omar Berrada, CEO Manchester United, menghubungi agen Michael Carrick pada hari Senin untuk memberikan informasi penting. Pertemuan penting kemudian digelar di Monako dengan dihadiri oleh Sir Jim Ratcliffe sebagai salah satu pemilik klub.

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Jason Wilcox, direktur olahraga, juga melakukan komunikasi langsung dengan Carrick untuk membahas masa depannya. Manajemen menyatakan telah berusaha memberikan sinyal jelas tanpa menimbulkan kebingungan berlebihan bagi sang pelatih.

Keputusan akhir diambil setelah rapat ekstensif di Monako yang dihadiri oleh para petinggi klub. Transisi ini diprediksi akan berlangsung cepat mengingat kebutuhan mendesak akan stabilitas di tim.

Faktor Kinerja dan Kegagalan Ujian

Michael Carrick menghadapi tekanan besar setelah membawa tim kembali ke Liga Champions Eropa beberapa bulan sebelumnya. Namun, musim baru dimulai dengan badai hasil negatif yang menghantui performa tim secara konsisten.

Manajemen menetapkan tiga pertandingan sebagai ujian penentu bagi kelanjutan tugas Carrick. Peristiwa ini mencakup laga melawan Chelsea, Roma, dan Aston Villa sebagai indikator kemampuan pelatih.

Hasil yang dicapai hanya mencakup satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dari tiga laga tersebut. Perolehan poin ini dianggap tidak memadai untuk mempertahankan kepercayaan manajemen terhadap strategi teknis yang diterapkan.

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Keruntuhan Pertahanan dan Skor 4-4

Performa defensif United memburuk signifikan dengan delapan gol yang masuk selama periode kritis. Struktur tim di lapangan tidak menunjukkan perkembangan organisasi yang diharapkan oleh para pejabat klub.

Pertandingan terakhir Carrick berakhir dengan hasil imbang dramatis melawan Aston Villa dengan skor 4-4. Tim mengalami keruntuhan pertahanan total di menit-menit awal pertandingan yang berlangsung.

United tertinggal dua gol dalam empat menit pertama dan bahkan tertinggal 4-2 di awal babak kedua. Kemenangan imbang pada menit-menit terakhir hanya memperpanjang masa tugas Carrick secara singkat.

Dampak Terhadap Jadwal dan Liverpool

Pergantian pelatih ini terjadi tepat di saat tim menghadapi tantangan tersulit musim ini. Manchester United dijadwalkan bertanding melawan Liverpool dalam laga yang sangat krusial bagi posisi klasemen.

Kesiapan tim untuk menghadapi lawannya masih menjadi pertanyaan besar di tengah transisi kepelatihan. Para suporter menunggu kejelasan mengenai strategi baru yang akan diterapkan oleh pengganti Carrick.

Proses penataan ulang manajemen teknis sedang berlangsung dengan cepat untuk memastikan stabilitas. Mauricio Pochettino diharapkan dapat segera mengambil alih dan memperbaiki arah permainan yang sedang tersesat.