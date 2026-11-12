Michael Carrick dipecat Man Utd, Manajemen hadapi tantangan besar

Michael Carrick resmi meninggalkan Manchester United pasca kinerja buruk musim 2026/2027. Omar Berrada dan Jason Wilcox kini mencari pengganti seperti Mauricio Pochettino.

Manchester United secara resmi memecat pelatih Michael Carrick dari jabatannya sebagai manajer tim. Keputusan ini diambil setelah periode sulit yang mengikis optimisme awal ketika Carrick pertama kali dipercaya menangani Setan Merah pada awal 2026. Pelantikan Carrick terjadi setelah klub sebelumnya mengalami masa-masa sulit di bawah kendali Ruben Amorim.

Riwayat Singkat Kepelatihan Carrick

Carrick sempat menjadi sosok yang membawa angin segar bagi United saat mengambil alih sebagai manajer interim. Dia berhasil mengembalikan pendekatan sederhana, memulihkan kepercayaan sejumlah pemain, serta memaksimalkan peran Bruno Fernandes sebagai motor permainan. Selama periode interim hingga akhir musim lalu, United berhasil finis di peringkat ketiga Liga Inggris. Pencapaian tersebut membuat INEOS memberinya kontrak permanen untuk musim berikutnya.

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Tuntutan Kinerja dan Tekanan Manajemen

Tantangan musim 2026/2027 ternyata jauh lebih berat bagi Carrick, terutama karena jadwal yang semakin padat dan ekspektasi terhadap tim yang meningkat. Performa United justru merosot tajam dalam dua setengah bulan pertama musim ini. Ancaman terpuruk di papan bawah mulai muncul, dan Carrick menjadi korban terbaru dari siklus pergantian manajer yang terus menghantui klub sejak era Sir Alex Ferguson berakhir. Kepergiannya membawa konsekuensi langsung bagi struktur manajemen Old Trafford.

Posisi Omar Berrada dan Jason Wilcox

Omar Berrada dan Jason Wilcox menjadi dua figur yang relatif aman dari gelombang kritik utama setelah pemecatan Carrick. Padahal, keduanya memiliki tanggung jawab besar dalam membangun komposisi skuad Manchester United. Suporter mulai mempertanyakan keputusan jajaran manajemen setelah tim menunjukkan performa mengecewakan. Kekalahan 0-3 dari Bournemouth pada bulan lalu menjadi salah satu momen yang memperlihatkan besarnya kekecewaan publik. Saat itu, para pemain terlihat berjalan meninggalkan lapangan di tengah tekanan keras suporter.

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Kegagalan Rekrutmen dan Pencarian Pelatih Baru

Berrada dan Wilcox datang pada 2024 dengan reputasi sebagai rekrutan penting dalam struktur klub. Namun, perjalanan mereka di Manchester tidak berjalan mulus karena United dinilai belum berhasil membangun skuad yang cukup kuat untuk bersaing di tengah tuntutan musim yang lebih berat. Carrick memang bukan tanpa kekurangan, tetapi manajemen juga dinilai gagal memanfaatkan momentum positif dari masa kepelatihannya. Perombakan skuad pada musim panas dianggap belum menyentuh banyak sektor yang membutuhkan perbaikan. Kini, Berrada dan Wilcox kembali memegang tanggung jawab untuk menentukan sosok pengganti Carrick. Mauricio Pochettino disebut sebagai kandidat yang paling mungkin dipertimbangkan, meskipun keputusan tersebut juga akan menjadi ujian berikutnya bagi jajaran manajemen.

Dampak bagi Joshua Zirkzee dan Lisandro Martinez

Joshua Zirkzee berpeluang mendapatkan kesempatan baru setelah Carrick tidak lagi menjadi manajer. Penyerang asal Belanda tersebut sebelumnya kesulitan memperoleh tempat utama, meskipun sang pelatih pernah menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan sang pemain. Masalah kebugaran Benjamin Sesko turut memengaruhi pilihan Carrick di lini depan. Ketika penyerang asal Slovenia itu lebih banyak berada di ruang perawatan akibat masalah tulang kering, Carrick justru lebih sering menggunakan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo untuk mengisi posisi penyerang tengah. Zirkzee pun belum pernah mendapatkan kesempatan sebagai starter sepanjang musim ini.

Ia lebih sering masuk sebagai pemain pengganti, meskipun sempat mencetak gol hiburan ketika United kalah telak dari Como di Liga Champions pada Rabu (21/10/2026). Kontribusinya juga terlihat dalam kemenangan dramatis United atas Aston Villa. Penampilan tersebut bisa menjadi modal penting bagi Zirkzee untuk kembali memperjuangkan tempatnya di tim utama. Namun, perubahan pelatih belum tentu menjamin masa depannya di Old Trafford. Zirkzee masih harus membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi penyerang yang produktif, bukan sekadar pemain penghubung dalam skema serangan.

Sementara itu, pemain Manchester United, Lisandro Martinez, termasuk pemain yang paling vokal menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan transfer. Setelah kekalahan dari Atletico Madrid pada bulan lalu, bek asal Argentina itu secara terbuka meminta klub memberikan investasi lebih besar untuk membangun skuad yang kompetitif. Martinez menilai United belum melakukan pembenahan yang cukup pada bursa transfer musim panas. Kritik Martinez menyoroti lemahnya fundamental tim yang berkontribusi pada kinerja buruk di bawah arahan Carrick.