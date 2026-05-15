Michael Carrick Dikabarkan Akan Diangkat Menjadi Manajer Permanen Manchester United

The Athletic melaporkan bahwa Michael Carrick, legenda Setan Merah, dikabarkan akan diangkat menjadi manajer permanen Manchester United setelah ia berhasil meloloskan Bruno Fernandes dkk ke Liga Champions musim depan.

Carrick yang merupakan sosok legenda Setan Merah kembali ke Old Trafford di awal tahun kemarin. Ia diminta menjadi caretaker Manchester United setelah manajemen MU memecat Ruben Amorim.

Carrick awalnya dikontrak hingga akhir musim nanti. Namun belakangan ia dikabarkan akan diangkat menjadi manajer permanen MU setelah ia berhasil meloloskan Bruno Fernandes dkk ke Liga Champions musim depan. The Athletic melaporkan bahwa saat ini sudah ada pembicaraan antara MU dan pihak Carrick. Sang pelatih sudah diberikan tawaran kontrak untuk melatih Setan Merah.

Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United memutuskan untuk memberikan kontrak jangka pendek kepada Carrick. Sang pelatih mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun di MU. Nantinya akan ada klausul perpanjangan untuk durasi satu tahun lagi dalam kontraknya. Carrick juga dilaporkan akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan, meski laporan tersebut tidak secara gamblang menyebut berapa nominal yang akan didapatkan sang pelatih nanti.

Pelatih Manchester United, Michael Carrick memeluk Casemiro usai laga melawan Aston Villa, 15 Maret 2026. (c) AP Photo/Dave Thompson Laporan tersebut mengklaim bahwa proses negosiasi antara MU dan perwakilan Carrick sudah berlangsung. Agen Carrick diketahui datang ke Carrington baru-baru ini. Mereka sudah mulai proses negosiasi untuk kontrak permanen Carrick.

Proses ini ditengarai akan butuh waktu yang tidak sebentar karena ada beberapa klausul yang perlu dibahas secara mendetail dari pihak MU dan juga pihak Carrick. Namun kedua pihak optimistis bisa mencapai kata sepakat sebelum akhir bulan Mei 2026 ini. Pelatih Manchester United, Michael Carrick bersalaman dengan penyerang MU, Matheus Cunha usai laga melawan Manchester City, 17 Januari 2026.

(c) AP Photo/Dave Thompson Sembari sang agen berdiskusi dengan perwakilan klub, Carrick tetap fokus untuk mempersiapkan timnya untuk pertandingan penting di akhir pekan ini. Manchester United akan menjamu Nottingham Forest di Old Trafford pada hari Minggu (17/5) sore nanti dan ini akan jadi laga kandang terakhir Setan Merah di musim 2025/2026





