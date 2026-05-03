MGBKI Kawal Kasus Dokter Myta, Desak Audit Independen Sistem Pendidikan Kedokteran

Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) berkomitmen mengawal kasus meninggalnya dokter magang, Dokter Myta, dan mendesak audit independen terhadap sistem pendidikan kedokteran untuk memastikan keselamatan peserta didik dan menjaga martabat ilmu kedokteran.

Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ( MGBKI ) menyatakan komitmen penuh untuk mengawal secara menyeluruh kasus meninggalnya Dokter Myta , seorang dokter magang yang meninggal dunia saat menerima perawatan di Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang, Sumatera Selatan.

Kejadian ini telah menimbulkan duka mendalam dan pertanyaan serius mengenai sistem pendidikan kedokteran serta perlindungan terhadap para peserta didik. Dokter Myta sebelumnya bertugas dalam program pendidikan dokter spesialis, dan kematiannya memicu sorotan terhadap kondisi kerja dan supervisi yang dialami oleh para dokter magang di Indonesia.

Ketua MGBKI, Budi Iman Santoso, menegaskan bahwa MGBKI akan mengawal kasus ini secara komprehensif, mencakup aspek akademik, etik, dan moral, dengan tujuan utama menjaga martabat ilmu kedokteran, memastikan keselamatan para peserta pendidikan, dan menjamin masa depan pelayanan kesehatan Indonesia yang lebih baik. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan MGBKI dalam menanggapi isu ini dan berkomitmen untuk mencari keadilan serta mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.

MGBKI secara tegas mendesak seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Komisi Keilmuan Kedokteran Indonesia (KKI), institusi pendidikan kedokteran, dan rumah sakit yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, untuk segera melakukan audit independen terhadap kasus meninggalnya Dokter Myta. Audit ini diharapkan dapat mengungkap secara transparan kronologi kejadian, menganalisis sistem supervisi yang diterapkan, mengevaluasi beban kerja yang diemban oleh Dokter Myta, meninjau respons klinis yang diberikan, memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai, serta mengidentifikasi dan memperbaiki budaya kerja yang mungkin berkontribusi terhadap tragedi ini.

MGBKI menekankan pentingnya audit independen untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas dalam proses investigasi. Selain itu, MGBKI juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait pendidikan kedokteran, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak dan keselamatan para peserta didik. Hal ini termasuk peninjauan terhadap standar beban kerja, jam kerja, dan supervisi yang seharusnya diterapkan dalam program pendidikan dokter magang. MGBKI berharap hasil audit independen dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem pendidikan kedokteran yang komprehensif dan berkelanjutan.

MGBKI memandang pendidikan kedokteran sebagai proses yang mulia dan strategis dalam membentuk dokter-dokter yang kompeten, beretika, dan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran tidak boleh menjadi sistem yang menormalisasi penderitaan, kelelahan ekstrem, intimidasi, atau pembiaran terhadap keselamatan para peserta didik. MGBKI dengan tegas menolak segala bentuk eksploitasi terhadap peserta pendidikan kedokteran yang menyebabkan beban kerja berlebihan, jam kerja yang tidak manusiawi, penugasan tanpa supervisi yang memadai, serta pembiaran terhadap kondisi sakit yang dialami oleh peserta pendidikan.

Kondisi-kondisi tersebut merupakan bentuk kegagalan dalam tata kelola pendidikan kedokteran dan dapat membahayakan keselamatan serta kesejahteraan para peserta didik. MGBKI juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif bagi para peserta didik. Setiap upaya untuk menyalahkan korban, membungkam informasi, mengancam peserta pendidikan, atau memberikan sanksi administratif seperti perpanjangan masa pendidikan karena menyuarakan masalah keselamatan kerja harus dihentikan. MGBKI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak para peserta didik dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak selama menjalani pendidikan kedokteran.

MGBKI juga menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan kedokteran yang lebih baik dan berkeadilan





