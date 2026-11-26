Menteri Komdigi Meutya Hafid mengukuhkan Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 di Jakarta, menekankan perlunya melanjutkan transformasi digital dan tata kelola anggaran yang akuntabel.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid secara resmi mengukuhkan anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ( LPP RRI) untuk masa jabatan periode 2026 hingga 2031. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta Pusat pada Kamis, 26 November 2026.

Komitmen Lanjutkan Transformasi Digital RRI

Meutya Hafid menegaskan bahwa Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 wajib melanjutkan misi transformasi digital yang telah dirintis oleh dewan pengawas sebelumnya. Menteri ini mengakui bahwa lima tahun terakhir merupakan masa yang penuh tantangan dalam menjalankan digitalisasi di tubuh Lembaga Penyiaran Publik RRI. Oleh karena itu, fondasi-fondasi strategis yang telah diletakkan oleh Dewan Pengawas RRI periode 2021-2026 harus dapat diteruskan dan diperkuat oleh generasi kepemimpinan baru ini.

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Tujuan utama dari transformasi digital ini adalah untuk menjaga independensi penyiaran, membenahi tata kelola organisasi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Langkah-langkah ini diambil guna memastikan bahwa RRI mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan standar yang lebih tinggi dan efektif di era digital saat ini.

Penegasan Batasan Wewenang Dewan Pengawas

Dalam orasinya, Menteri Komdigi memberikan peringatan tegas kepada para anggota Dewan Pengawas mengenai batasan kewenangan mereka. Meutya Hafid menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas adalah menetapkan arah kebijakan dan mengawasi kinerja lembaga, sedangkan Direksi bertugas memimpin dan mengelola operasional harian RRI. Dewan Pengawas dilarang mencampuri urusan operasional harian namun juga tidak boleh lepas tangan dengan sekadar menerima laporan saja.

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Meutya menekankan bahwa pelaksanaan kewenangan Dewan Pengawas harus sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI. Dewan Pengawas dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dilaksanakan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, mencermati penggunaan anggaran secara cermat, serta konsisten dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi.

Prinsip Teguh Arah dan Akuntabilitas Anggaran

Menteri Meutya Hafid meminta para anggota Dewan Pengawas untuk mencari garis tengah yang paling tepat dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan PP tersebut. Prinsip pengawasan yang baik menurutnya adalah tegas dalam menetapkan arah kebijakan, cermat dalam memeriksa angka-angka anggaran, serta konsisten dalam mengevaluasi kinerja lembaga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.

Selain aspek manajerial, Meutya juga mengingatkan pentingnya memastikan independensi dan netralitas siaran dalam pelaksanaan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Hal ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas informasi yang disalurkan oleh RRI sebagai penyandang monopoli siaran publik radio di Indonesia.

Komposisi Anggota Dewan Pengawas Baru

Anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 hingga 2031 terdiri dari beberapa perwakilan dari berbagai unsur. Dari unsur RRI, diwakili oleh Soleman Yusuf. Sementara itu, dari unsur pemerintah diwakili oleh Mohamad Reza.

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Untuk mewakili unsur masyarakat, terdapat tiga anggota yakni Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, dan Margaretha Fajar Kurnia Putri. Ketiganya diharapkan dapat memberikan perspektif yang beragam dan independen dalam mengawasi jalannya organisasi RRI ke depan.

Kemunculan dewan baru ini menandai babak baru dalam sejarah organisasi radio publik Indonesia. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital, diharapkan RRI dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai independensi dan layanan publiknya. Para pengawas baru ini akan menghadapi tugas berat untuk menyeimbangkan antara inovasi digital dan integritas tata kelola organisasi.