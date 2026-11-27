Menkomdigi Meutya Hafid meninjau pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi pada Jumat (27/11/2026) untuk siswa SMA.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meninjau pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial bagi siswa SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (27/11/2026). Kunjungan kerja tersebut dilakukan Meutya untuk menegaskan pentingnya pendidikan dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui Program Sekolah Rakyat.

Dalam kunjungannya, Meutya berinteraksi dengan para pengajar, wali murid, dan siswa yang dalam beberapa bulan terakhir memanfaatkan fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi. Sekolah Rakyat sendiri merupakan program prioritas pemerintah untuk memberikan akses pendidikan setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Also read Mensos tutup pelatihan wali asuh Sekolah Rakyat tekankan pengawasan

Sekolah Rakyat Dorong Akses Pendidikan Layak

Meutya menyebut Sekolah Rakyat sebagai program Presiden Prabowo Subianto yang berupaya memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, program ini memberi anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan kesempatan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang layak dengan fasilitas yang baik.

Di sekolah tersebut, Meutya juga meninjau pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial untuk siswa SMA. Ia menilai para siswa cukup kreatif dalam menggunakan panel digital, yang juga merupakan bagian dari program Presiden.

Advertisement

Meutya menjelaskan bahwa materi yang membutuhkan praktik kini dapat disimulasikan terlebih dahulu melalui layar televisi digital. Sebelumnya, siswa hanya dapat mempelajari materi tersebut dari buku.

Kisah Siswa Rafka dan Nuri Saat Memilih Sekolah

Siswa SMA kelas X bernama Rafka Satriaputra menceritakan bahwa setelah lulus sekolah menengah pertama ia sempat ragu melanjutkan pendidikan. Ia merasa memiliki potensi tinggi, tetapi kondisi ekonomi keluarganya dinilai belum mendukung, hingga akhirnya ia mendapat tawaran dari gurunya untuk memanfaatkan Program Sekolah Rakyat.

Siswa lain bernama Nuri juga menceritakan kisahnya kepada Meutya. Setelah lulus SMP, Nuri sebenarnya berniat bekerja agar dapat membantu keluarga. Informasi dari petugas Program Keluarga Harapan di lingkungan tempat tinggalnya mendorongnya mencari tahu lebih jauh tentang Program Sekolah Rakyat, yang menawarkan fasilitas pendidikan dengan asrama.

Meski harus tinggal terpisah dari orang tuanya, Nuri memantapkan tekad untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi. Ia berharap pendidikan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Advertisement

Kepada Menkomdigi, Nuri menyampaikan bahwa ia tidak ingin lagi berada dalam kondisi sulit dan ingin dihargai oleh orang lain. Ia menegaskan akan mengejar apa yang ingin dicapainya dengan melakukan apa yang ia bisa.

Pesan Meutya Hafid untuk Siswa Sekolah Rakyat

Meutya Hafid berharap para siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi belajar dengan baik dan tidak mudah menyerah dalam mewujudkan cita-cita mereka. Pesan tersebut ia sampaikan di sela kunjungannya ke asrama siswa.

Saat meninjau asrama pada waktu istirahat, para murid menanyakan berbagai hal kepada Meutya. Sebagian siswa meminta Meutya menceritakan pengalaman hidupnya sebelum menjadi menteri, menyebutkan makanan dan minuman favoritnya, hingga meminta dirinya menyanyikan lagu Dan milik Sheila on 7.

Meutya menegaskan bahwa dalam kunjungan tersebut dirinya ikut belajar bersama para siswa. Ia mengingatkan bahwa setiap orang tidak boleh menyerah dalam menjalani proses belajar dan mengejar cita-citanya.