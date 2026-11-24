Menteri Meutya Hafid dan Tito Karnavian menegaskan kementerian daerah sebagai kunci implementasi PP Tunas. Langkah ini melindungi anak dari risiko konten negatif dan eksploitasi digital melalui sinergi lintas sektor.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa partisipasi aktif pemerintah daerah adalah faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang dikenal dengan istilah PP Tunas tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Penegasan ini disampaikan secara tegas dalam acara Lokakarya Akselerasi Implementasi PP Tunas melalui Sinergi Lintas Sektor yang dilaksanakan di Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Selasa, 24 November 2026.

Meutya Hafid memandang bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan anak, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat setempat. Kedekatan ini memungkinkan para pejabat daerah untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi langkah-langkah konkret yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Tanpa dukungan dan bantuan aktif dari pemerintah daerah, Meutya menilai bahwa kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak akan dapat berjalan secara efektif.

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Mekanisme Sinergi Lintas Sektor di Daerah

Keterlibatan pemerintah daerah dalam program ini dinilai semakin mendesak mengingat ancaman terhadap anak di ruang digital terus berkembang dengan cepat. Risiko-risiko tersebut mencakup paparan terhadap konten negatif, perundungan siber, kecanduan digital, eksploitasi online, hingga komunikasi dengan orang tidak dikenal yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun psikologis anak.

Pelindungan anak merupakan bagian integral dari agenda transformasi digital nasional yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Strategi ini didasarkan pada prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga atau yang sering disingkat sebagai T3. Ketiga agenda prioritas ini harus dijalankan secara seimbang agar pertumbuhan konektivitas dan ekonomi digital tidak mengabaikan aspek keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda.

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Meutya Hafid menekankan bahwa tidak ada nilai pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun yang layak dikejar jika hal itu dilakukan dengan mengorbankan keselamatan anak. Ia menyoroti bahaya ketika anak-anak terpapar konten negatif, mengalami kecanduan digital, kehilangan daya konsentrasi belajar, atau bahkan berinteraksi dengan pihak tidak dikenal yang berpotensi melakukan kejahatan. Oleh karena itu, prioritas keselamatan harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan teknologi.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Kementerian Dalam Negeri

Menanggapi pentingnya isu ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh agar implementasi PP Tunas dapat dilaksanakan secara lebih masif di berbagai daerah. Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga agar dampak negatif dari teknologi informasi, khususnya di ruang digital, tidak mencemarkan masa depan anak-anak.

Menurut Tito Karnavian, anak-anak merupakan harapan bangsa yang harus dilindungi demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat karena teknologi berkembang dengan kecepatan yang sulit diikuti jika tidak ada regulasi dan literasi yang memadai. Jika langkah preventif tidak diambil sekarang, kerusakan psikologis dan sosial pada generasi muda akan terus berlanjut secara signifikan.

Meutya Hafid juga mengapresiasi kehadiran perwakilan pemerintah daerah dari 38 wilayah yang hadir dalam lokakarya tersebut. Kehadiran mereka menunjukkan adanya komitmen nyata untuk memperkuat pelaksanaan PP Tunas di tingkat lokal. Partisipasi ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman mengenai berbagai ancaman digital yang saat ini dihadapi oleh anak-anak di seluruh Indonesia.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya Implementasi

Meutya Hafid mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera menerjemahkan ketentuan PP Tunas ke dalam kebijakan operasional di tingkat lokal. Langkah penerjemahan ini harus disertai dengan penguatan literasi digital yang massif bagi orang tua, guru, dan masyarakat umum. Penguatan literasi ini sangat krusial agar masyarakat mampu mengenali sinyal bahaya dan mencegah berbagai risiko yang dihadapi anak ketika menggunakan teknologi yang berkembang begitu cepat.

Lokakarya yang dihadiri oleh Tito Karnavian dan puluhan perwakilan daerah ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh setiap pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya pelindungan anak di ruang digital tidak hanya berhenti pada tahap penerbitan regulasi semata, tetapi benar-benar hadir dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari keluarga, lingkungan pendidikan, serta masyarakat di seluruh Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi intensif ini diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan PP Tunas secara menyeluruh. Target utamanya adalah menciptakan ekosistem digital yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia di era transformasi digital yang semakin kompleks ini.