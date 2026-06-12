Metoo Menghadirkan Momen Interaktif di Halte CSW Cakra Selaras Wahana Transjakarta

Metoo menghadirkan momen interaktif yang menghidupkan semangat self-care bagi para pengguna transportasi publik Jakarta melalui activation booth yang digelar di Halte CSW Cakra Selaras Wahana Transjakarta pada 11 Juni 2026. Berlokasi di salah satu titik transit tersibuk yang menghubungkan pengguna TransJakarta dan MRT, aktivasi ini menjadi bagian dari rangkaian kehadiran Metoo menuju TikTok For You Beauty 2026, sekaligus mempertegas komitmen brand untuk semakin dekat dengan masyarakat urban melalui pengalaman oral care yang modern dan relevan dengan keseharian.

Metoo menghadirkan momen interaktif yang menghidupkan semangat self-care bagi para pengguna transportasi publik Jakarta melalui activation booth yang digelar di Halte CSW Cakra Selaras Wahana Transjakarta pada 11 Juni 2026.

Berlokasi di salah satu titik transit tersibuk yang menghubungkan pengguna TransJakarta dan MRT, aktivasi ini menjadi bagian dari rangkaian kehadiran Metoo menuju TikTok For You Beauty 2026, sekaligus mempertegas komitmen brand untuk semakin dekat dengan masyarakat urban melalui pengalaman oral care yang modern dan relevan dengan keseharian. Sepanjang acara berlangsung, booth Metoo disambut antusias oleh para pengguna transportasi publik yang berinteraksi langsung dengan berbagai pengalaman menarik dari brand, sekaligus mengenal lebih dekat inovasi oral care yang dihadirkan Metoo.

Atmosfer hangat dan penuh energi terlihat dari tingginya partisipasi pengunjung yang turut meramaikan berbagai aktivitas interaktif dan membagikan momen mereka sepanjang aktivasi berlangsung. Brand Director Metoo, Aiko Angelique mengatakan, kehadiran Metoo di ruang publik seperti Halte CSW Cakra Selaras Wahana Transjakarta merupakan langkah penting untuk membawa pesan self-care lebih dekat dengan realitas keseharian masyarakat.

"Di tengah ritme hidup yang serba cepat, kami ingin mengingatkan bahwa merawat diri sering kali dimulai dari kebiasaan sederhana. Respons positif yang kami terima di Halte CSW Cakra Selaras Wahana Transjakarta menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mulai melihat kesehatan mulut sebagai bagian penting dari rasa percaya diri sehari-hari," ujarnya. Dalam rangkaian aktivasi Metoo di CSW Trans Jakarta, Metoo juga mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat teknologi Hydroxyapatite (HAP) melalui berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman mencoba produk secara langsung.

Sebagai produk unggulan, Metoo HAP Shield Toothpaste menjadi sorotan utama karena mengusung kandungan 5% Hydroxyapatite (HAP), mineral yang secara alami menyerupai struktur gigi manusia dan membantu memperkuat enamel, mengurangi sensitivitas, serta menjaga gigi tetap kuat dari akarnya. Melalui semangat "Gigi Kuat Dari Akar", Metoo ingin mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan gigi tidak hanya berfokus pada penampilan senyum yang indah, tetapi juga pada perlindungan enamel dan kesehatan gigi jangka panjang.

Pengunjung dapat mempelajari lebih lanjut manfaat teknologi HAP serta mendapatkan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan gigi dan mulut mereka melalui berbagai aktivitas yang tersedia di area Metoo. Bagi Metoo, kesehatan mulut bukan sekadar rutinitas personal, melainkan bagian dari modern lifestyle yang mendukung ekspresi diri dan kepercayaan diri dalam setiap aktivitas. Partisipasi aktif para pengguna transportasi publik selama aktivasi berlangsung juga menjadi refleksi bagaimana kesadaran terhadap oral care kini semakin berkembang sebagai bagian dari self-care yang lebih holistik.

Aktivasi di Halte CSW Cakra Selaras Wahana Transjakarta ini sekaligus menjadi pembuka menuju kehadiran Metoo di TikTok For You Beauty 2026, melanjutkan momentum positif brand setelah sebelumnya sukses menjadi bagian dari TikTok Beauty Fest 2025. Selain itu, Metoo berhasil membagikan sample produk gratis dan juga voucher discount untuk digunakan pembelian produk Metoo di TikTok For You Beauty 2026 untuk para pengguna Transjakarta Halte CSW.

Melalui rangkaian ini, Metoo terus memperkuat posisinya sebagai brand oral care modern yang relevan bagi generasi beauty-forward Indonesia menghadirkan inovasi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih personal dan percaya diri





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