Metode Penentuan KHL Upah Minimum 2027 Resmi Digunakan Kemenaker

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan penggunaan data Susenas BPS dan metodologi ILO untuk menghitung Kebutuhan Hidup Layak guna penetapan upah minimum 2027 secara akurat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengonfirmasi bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan metode khusus untuk menghitung Kebutuhan Hidup Layak sebagai dasar pertimbangan utama dalam menetapkan besaran upah minimum tahun 2027. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan di seluruh Indonesia didasarkan pada data ekonomi yang akurat dan valid, bukan sekadar angka teoretis.

Penetapan ini menjadi sangat krusial mengingat adanya kesenjangan antara upah minimum yang berlaku saat ini dengan kebutuhan riil para pekerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk tidak sembarangan menentukan besaran kenaikan upah tanpa mempertimbangkan data kebutuhan hidup layak yang telah dihitung secara ketat oleh instansi terkait.

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Pergantian Metode Penetapan Kebutuhan Hidup Layak

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung pada Senin, 16 November 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Yassierli menjelaskan bahwa ada dua metode resmi untuk menentukan Kebutuhan Hidup Layak. Pertama adalah melalui survei harga komoditas sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 18 tahun 2020, dan kedua adalah pengolahan data konsumsi rumah tangga.

Untuk siklus penetapan upah minimum 2027, pemerintah memutuskan untuk menggunakan pendekatan kedua, yaitu pengolahan data konsumsi rumah tangga. Keputusan ini diambil karena survei harga komoditas baru dapat dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2027 untuk menjadi dasar penetapan upah minimum tahun 2028.

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Yassierli menguraikan bahwa pelaksanaan survei harga komoditas terhenti selama dua tahun terakhir akibat keterbatasan anggaran. Namun, amanat undang-undang baru mewajibkan回归 kembali ke metode survei tersebut, namun pelaksanaannya akan dijadwalkan untuk periode yang lebih jauh ke depan.

Implementasi Metodologi ILO dan Data BPS

Pemerintah menggunakan metodologi dari International Labour Organization atau ILO dengan memanfaatkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Penghitungan estimasi KHL ini berfokus pada empat komponen utama pengeluaran rumah tangga yaitu makanan, pokok lain-lain, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Data yang dianalisis adalah rata-rata konsumsi rumah tangga pada kuintil keempat yang mencakup kelompok persentil antara 60 hingga 80. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih merepresentasikan standar kehidupan layak bagi mayoritas pekerja di berbagai sektor industri di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun dokumen estimasi KHL yang menjadi bahan pertimbangan resmi bersama dengan data historis tahun sebelumnya. Dokumen ini确保了 bahwa perhitungan upah minimum tidak hanya didasarkan pada inflasi saja, tetapi juga pada struktur biaya kehidupan nyata yang dihadapi oleh pekerja dan keluarganya.

Estimasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi

Selain perhitungan pada tingkat provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten atau kota. Langkah strategis ini dilakukan karena setiap daerah memiliki karakteristik unik yang berbeda, baik dari sisi biaya hidup, perkembangan sektor industri, maupun kondisi ketenagakerjaan setempat.

Dalam penghitungan di tingkat kabupaten atau kota, tim menggunakan pendekatan klasterisasi yang mempertimbangkan 11 variabel berbeda. Variabel tersebut mencakup faktor biaya hidup, kondisi ketersediaan tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja di pasar lokal masing-masing daerah.

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Tantangan utama dalam metode ini adalah keterbatasan jumlah sampel Survei Sosial Ekonomi Nasional yang tidak memungkinkan penghitungan langsung di setiap kabupaten atau kota. Oleh karena itu, tim pakar mengusulkan pengelompokan daerah berdasarkan kesamaan karakteristik ekonomi dan sosial untuk mendapatkan hasil yang lebih ilmiah dan representatif.

Dampak Ekonomi dan Proyeksi Kenaikan Biaya Hidup

Dari hasil penghitungan komprehensif tersebut, pemerintah menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten atau kota untuk 10 provinsi tertentu. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatra Utara dengan tiga klaster, Riau dua klaster, Jambi dua klaster, Sumatra Selatan dua klaster, Lampung dua klaster, Jawa Barat empat klaster, Jawa Tengah dua klaster, Jawa Timur empat klaster, Banten dua klaster, serta Sulawesi Tengah dua klaster.

Sedangkan untuk 28 provinsi lainnya, pemerintah menilai bahwa nilai estimasi KHL pada tingkat provinsi sudah cukup representatif. Dewan pengupahan daerah di wilayah-wilayah tersebut nanti akan melakukan review bersama dengan data yang telah disediakan oleh pusat.

Berdasarkan estimasi KHL provinsi untuk tahun 2026 yang dipaparkan, sejumlah daerah mencatat kenaikan kebutuhan hidup layak yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2025. Sulawesi Barat mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 13,01 persen dengan nilai estimasi yang meningkat dari tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah pada tahun 2025 menjadi tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah pada tahun 2026.

Nusa Tenggara Timur juga mengalami kenaikan KHL sebesar 11 persen, naik dari tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah menjadi tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah. Sementara Maluku mencatatkan kenaikan sebesar 10,76 persen dari empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah menjadi empat juta enam ratus tujuh belas dua ratus tiga puluh dua rupiah.