Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii berbagi kisah 12 tahun mengajar. Strategi membangun kedekatan batin dengan siswa lewat perhatian personal terbukti efektif meningkatkan rasa hormat dan makna belajar.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii mengisahkan bahwa proses pendidikan dan pembentukan karakter tidak selalu bergantung pada metode pembelajaran konvensional di dalam ruang kelas. Ia menekankan bahwa perhatian terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari siswa justru menjadi jembatan efektif untuk menumbuhkan rasa hormat. Langkah-langkah kecil ini juga membuat proses belajar menjadi jauh lebih bermakna bagi peserta didik.

Prinsip pendidikian tersebut merupakan fondasi pengalaman yang dipegang teguh oleh Romo Muhammad Syafii selama 12 tahun mengabdi sebagai guru sebelum ia berkiprah di ranah pemerintahan. Masa pengabdiannya yang panjang ini menjadi bukti nyata bahwa dedikasi seorang pendidik jauh melampaui batas jam kerja formal. Ia menggunakan kisah pribadinya ini untuk menunjukkan bahwa pendekatan manusiawi sering kali lebih berdampak daripada sekadar transfer ilmu teori.

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Prinsip Totalitas dalam Profesi Guru

Romo Muhammad Syafii menegaskan bahwa seorang guru harus menjalankan profesinya dengan sepenuh hati dan totalitas penuh. Menurut pendiri Romo Syafii Foundation ini, mengajar bukan sekadar rutinitas biasa seperti datang ke sekolah, menyampaikan materi, lalu pulang setelah jam kerja berakhir. Ia menggarisbawahi bahwa pendekatan seperti itu dianggap gagal dalam mentransfer ilmu kepada anak-anak secara utuh.

Ungkapan tersebut diucapkan oleh Wakil Menteri Agama pada Kamis (26/11/2026). Ia mengingatkan seluruh tenaga pengajar bahwa kewajaran menjadi kunci utama dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Tanpa komitmen totalitas, hubungan antara guru dan siswa tidak akan pernah mencapai kedalaman yang dibutuhkan untuk transferred nilai-nilai luhur.

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Pengalaman mengajar Romo Muhammad Syafii mencakup jenjang SMP, SMA, serta tiga universitas di Kota Medan. Selama berkiprah di dunia pendidikan, ia juga pernah meraih predikat Guru Teladan Sumatera Utara. Selain itu, ia menjadi pemenang pertama dalam pemilihan guru Pendidikan Moral Pancasila atau PMP se-Sumatra Utara. Prestasi-prestasi ini menjadi fondasi filosofisnya dalam memimpin kementerian keagamaan.

Membangun Kedekatan Batin Lewat Tindakan Nyata

Dalam mendidik murid, Romo Muhammad Syafii mengaku tidak pernah mengandalkan kemarahan maupun hukuman fisik sebagai alat disiplin. Ia justru berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman melalui kesabaran tinggi dan perhatian personal yang tulus. Salah satu kebiasaannya yang paling ikonik adalah menyapa setiap murid segera setelah memasuki kelas dengan senyuman hangat.

Ia bahkan tak segan membantu merapikan tali sepatu atau mengancingkan seragam siswa yang belum rapi sebagai bentuk kepedulian. Tindakan-tindakan sederhana ini meninggalkan kesan mendalam yang mengubah dinamika kelas secara signifikan. Siswa tidak lagi merasa takut, melainkan merasa dihargai dan diperhatikan sebagai individu yang utuh.

Romo Muhammad Syafii menceritakan pengalaman mengunjungi rumah seorang siswa yang tidak masuk sekolah selama dua hari karena sakit. Ia bertanya kepada kerabat dekat siswa tersebut dan segera datang berkunjung ke rumahnya. Luar biasa sambutan yang diberikan oleh orang tua siswa tersebut atas kehadiran sang guru.

Setelah siswa itu sembuh, ia menceritakan pengalaman kunjungan guru tersebut kepada teman sekelasnya. Hal ini menyebabkan rasa hormat yang luar biasa dari anak-anak sekelas kepada Romo Muhammad Syafii. Hubungan tersebut tumbuh karena siswa merasa guru hadir layaknya orang tua, teman, sekaligus sahabat. Setiap kali ia datang masuk kelas, mereka gembira menyambut kedatangannya.

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Integrasi Minat Siswa dalam Kurikulum Pembelajaran

Selain memberikan perhatian secara personal, Romo Muhammad Syafii juga berusaha mengenali kegemaran para murid secara mendalam. Baginya, memahami dunia anak merupakan cara untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat sekaligus membuat pembelajaran terasa relevan dan seru. Ia mencontohkan kebiasaannya membaca komik yang sedang digemari siswa di lingkungan sekolahnya.

Dengan begitu, ia dapat menghubungkan cerita dalam komik tersebut dengan materi yang disampaikan di kelas secara natural. Salah satu momen bersejarah terjadi ketika ia singgung satu peristiwa spesifik dalam buku komik yang dibaca siswa. Seluruh murid kemudian bertepuk tangan karena menyadari bahwa Bapak mereka juga membaca komik tersebut.

Kedekatan dengan murid, menurut Romo Muhammad Syafii, tidak seharusnya berhenti ketika kegiatan belajar mengajar di sekolah selesai. Guru harus tetap menjadi sosok yang dekat di luar jam pelajaran. Hal ini ditunjukkan melalui sapaan-sapaan keluarga dan sapaan familiar lainnya.

Upaya ini memastikan siswa merasa batinnya sangat dekat dengan guru mereka secara berkelanjutan. Romo Muhammad Syafii menilai bahwa memahami perkembangan dan minat anak merupakan bagian tak terpisahkan dari totalitas seorang guru. Kisah ini menjadi bukti kuat bahwa pendidikan karakter dimulai dari ketulusan hati seorang pendidik.