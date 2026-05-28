Meta meluncurkan layanan berlangganan baru bernama Instagram Plus, Facebook Plus, dan WhatsApp Plus. Layanan ini menawarkan fitur tambahan seperti analitik yang lebih lengkap, statistik penonton story, jangkauan audiens lebih luas, dan opsi kustomisasi profil.

Layanan ini dibanderol US$3,99 per bulan untuk Instagram Plus dan Facebook Plus, serta US$2,99 per bulan untuk WhatsApp Plus. Meta juga menyiapkan berbagai paket berlangganan lain untuk kalangan bisnis, kreator konten, dan produk berbasis kecerdasan buatan atau AI. Peluncuran layanan berlangganan ini mendapat respons positif dari pasar, dengan saham Meta naik hampir 3 persen setelah pengumuman resmi dilakukan. Meta juga menyiapkan pusat data AI untuk mendukung kecerdasan buatan yang semakin mahal dan ketat.

Layanan berlangganan ini juga memperlihatkan bagaimana perusahaan teknologi besar mencari sumber pendapatan baru di tengah persaingan AI yang semakin mahal dan ketat





