Meta Didenda 805 Juta Euro oleh Otoritas Italia Karena Pelanggaran Privasi Data

Otoritas Perlindungan Data Italia menjatuhkan denda sebesar 805 juta euro kepada Meta akibat akses ilegal ke galeri foto Android pengguna tanpa persetujuan yang sah.

Meta Platforms Inc. menerima sanksi finansial yang signifikan dari regulator perlindungan data di Eropa, dengan jumlah denda mencapai 805 juta euro atau setara dengan 900 juta dolar AS. Konversi nilai mata uang tersebut diperkirakan sekitar Rp16,4 triliun berdasarkan kurs saat ini. Sanksi ini resmi dijatuhkan oleh Otoritas Perlindungan Data Italia setelah menelusuri serangkaian pelanggaran serius terkait penanganan data pribadi pengguna di wilayah yurisdiksi negara tersebut.

Mekanisme Pelanggaran Akses Galeri Foto

Penemuan investigatif ini didasarkan pada temuan bahwa perusahaan teknologi global tersebut telah mengakses foto, video, dan metadata yang tersimpan di perangkat keras Android milik pengguna di Italia. Akses tidak sah ini dilakukan tanpa memperoleh persetujuan yang spesifik dan didasarkan pada informasi yang memadai dari para pemilik perangkat. Mekanisme pelanggaran ini terdeteksi melalui fitur aplikasi Facebook yang secara agresif meminta izin akses ke penyimpanan lokal gawai pengguna.

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Fokus utama pelanggaran tertuju pada fitur yang dikenal dengan nama "Dapatkan saran dari galeri saat menjelajahi Facebook". Fitur ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan rekomendasi konten, namun implementasinya gagal memenuhi standar transparansi yang diwajibkan oleh hukum perlindungan data yang berlaku. Regulator menilai bahwa cara kerja fitur ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip kerahasiaan data pribadi.

Posisi Regulator dan Kerangka Hukum yang Dilanggar

Otoritas Perlindungan Data Italia secara tegas menyatakan bahwa praktik pengumpulan data ini melanggar Pasal 122 Kode Privasi Italia. Ketentuan hukum ini merupakan implementasi nasional dari Arahan ePrivacy Uni Eropa yang bertujuan keras untuk melindungi informasi yang tersimpan di perangkat pengguna. Regulator menegaskan bahwa akses terhadap informasi di ponsel pintar harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara bebas, khusus, dan berdasarkan informasi yang memadai.

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Standar persetujuan ini berlaku mutlak terlepas dari apakah data pribadi tersebut kemudian dikirimkan ke server perusahaan atau apakah kerugian material dapat dibuktikan oleh korban. Otoritas menekankan bahwa ketiadaan bukti kerugian finansial langsung tidak meniadakan pelanggaran hak privasi itu sendiri. Oleh karena itu, metafora kerugian tidak menjadi tolok ukur validasi keabsahan pengumpulan data dalam konteks yurisdiksi Italia.

Implikasi Nyata dan Langkah Tindak Lanjut

Hasil investigasi yang dilakukan sejak Juli 2025 menunjukkan pola sistematis di mana Facebook meminta satu persetujuan tunggal untuk mengaktifkan beberapa fungsi sekaligus. Permintaan izin ini didahului oleh pemberitahuan umum yang kabur dan tidak memberikan penjelasan menyeluruh kepada pengguna mengenai cakupan akses aplikasi terhadap galeri foto mereka. Pengguna secara umum tidak menyadari bahwa aplikasi juga dapat mengakses galeri foto mereka secara menyeluruh.

Kondisi diperparah oleh fakta bahwa fitur otomatis ini diaktifkan secara default. Hal ini berpotensi memungkinkan aplikasi mengakses seluruh arsip foto pengguna setelah satu kali izin diberikan untuk fungsi lain. Praktik standar ini menghilangkan unsur kemauan bebas pengguna dalam menentukan batas privasi data mereka pada perangkat pribadi masing-masing.

Jangka Waktu Kepatuhan dan Dampak Operasional

Sebagai tindak lanjut dari keputusan denda ini, lembaga tersebut memberi waktu 60 hari bagi Meta untuk menonaktifkan fitur akses galeri yang bermasalah tersebut. Perintah penonaktifan ini bersifat wajib dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan agar tidak menimbulkan sanksi tambahan. Meta juga diperintahkan untuk mencari bentuk persetujuan lain yang lebih sah untuk penggunaan fitur tersebut jika ingin tetap menyediakannya.

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Langkah penegakan hukum ini menandai upaya serius Otoritas Perlindungan Data Italia dalam menjaga kedaulatan data warga negara. Regulator berkomitmen untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi besar tidak dapat mengabaikan prosedur persetujuan yang ketat dalam operasi mereka di Italia. Kepatuhan penuh terhadap regulasi ini menjadi syarat mutlak untuk terus beroperasi di pasar Eropa yang sangat sensitif terhadap isu privasi data pribadi.