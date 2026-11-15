Meta Denda 805 Juta Euro Oleh Regulator Italia Masalah Privasi

Regulator Italia menjatuhkan denda 805 juta Euro kepada Meta Platforms karena mengakses foto Android tanpa izin. Perusahaan harus menonaktifkan fitur ini dalam 60 hari.

Meta Platforms resmi menerima sanksi administratif berupa denda administratif yang mencapai angka fantastis senilai 805 juta Euro atau setara dengan Rp16 triliun dari otoritas perlindungan data Italia. Putusan keras ini diambil setelah regulator Italia mengonfirmasi bahwa raksasa teknologi milik Mark Zuckerberg tersebut telah melanggar regulasi ketegasan privasi pengguna dengan serius di wilayah Eropa. Regulator menemukan fakta bahwa Meta Platforms mengakses data foto dan video pribadi milik pengguna yang beralih pada sistem operasi Google Android tanpa mendapatkan izin eksplisit maupun memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pengguna. Denda besar ini mencerminkan keberpihakan regulator Eropa dalam melindungi hak digital masyarakat dari praktik pemindaian data oleh perusahaan teknologi global.

Mekanisme Pemindaian Foto Tanpa Izin

Regulator Italia membeberkan mekanisme teknis pelanggaran tersebut terjadi melalui pemanfaatan salah satu fitur otomatis di dalam aplikasi Facebook. Fitur teknis ini secara default aktif untuk memindai seluruh galeri foto dan video yang tersimpan dalam ponsel pengguna beralih Android. Proses pemindaian otomatis ini dilakukan dengan tujuan untuk merekomendasikan foto atau video pribadi yang berpotensi untuk diunggah langsung ke dalam platform media sosial milik Meta Platforms. Tindakan pemindaian latar belakang ini dilakukan tanpa memberitahukan pengguna bahwa sistem sedang mengakses data penyimpanan lokal perangkat mereka, sehingga menciptakan celah privasi yang signifikan bagi jutaan pengguna yang tidak menyadari aktivitas pemindaian tersebut.

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Tuntutan Penonaktifan Fitur dan Respons Meta

Atas pelanggaran prosedur privasi yang jelas tersebut, regulator Italia memberikan tenggat waktu resmi selama 60 hari kepada Meta Platforms untuk segera menonaktifkan fitur rekomendasi galeri secara bawaan atau default pada aplikasi. Dalam ke depannya, Meta diwajibkan secara ketat untuk meminta persetujuan pengguna secara terpisah dan eksplisit jika ingin mengaktifkan layanan pemindaian galeri tersebut pada perangkat pengguna. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Meta Platforms belum memberikan tanggapan resmi atau pernyataan hukum terkait dengan keputusan keras yang dijatuhkan oleh otoritas Italia. Investigasi mendalam mengenai kasus pelanggaran privasi ini telah bergulir sejak tahun 2025 lalu, menunjukkan bahwa proses pemeriksaan regulator terhadap praktik Meta sudah berlangsung cukup lama.

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Batasan Penggunaan Data untuk Pelatihan AI

Otoritas Italia menegaskan secara eksplisit bahwa penyelidikan utama ini belum menyentuh dugaan penyalahgunaan konten galeri pengguna untuk melatih model kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara internal. Selama ini, tidak ada temuan regulator yang menyatakan bahwa data visual pribadi digunakan untuk pengembangan algoritma AI perusahaan. Namun, regulator tetap menyatakan berhak penuh untuk melakukan evaluasi terpisah terhadap fitur baru Meta yang diluncurkan pada tahun 2026. Fitur teknologi terbaru tersebut diketahui memungkinkan proses pemrosesan konten dari galeri pribadi pengguna langsung di dalam sistem komputasi awan atau cloud, yang tentu akan menjadi fokus perhatian ketat regulator di masa mendatang.

Dampak Finansial dan Masa Depan Regulasi

Nilai sanksi 805 juta Euro yang dijatuhkan oleh otoritas Italia ini terbilang sangat signifikan secara finansial bagi perusahaan teknologi global. Angka denda tersebut setara dengan sekitar 0,47 persen dari total pendapatan global Meta Platforms dalam satu periode fiskal tertentu. Sanksi berat ini memberikan sinyal keras bahwa pelanggaran privasi data di Eropa akan dikenakan konsekuensi finansial yang nyata. Keputusan regulator Italia ini juga membuka peluang bagi otoritas perlindungan data negara anggota Uni Eropa lainnya untuk mengevaluasi kembali praktik serupa yang mungkin dilakukan oleh Meta Platforms di yurisdiksi masing-masing. Kepatuhan penuh terhadap ketentuan privasi data menjadi prasyarat mutlak bagi kelangsungan operasional teknologi sosial di pasar Eropa yang ketat.