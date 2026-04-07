Meta dan Google Diperiksa Kemkomdigi: Dugaan Pelanggaran PP Tunas

Perusahaan platform digital Meta dan Google menjalani pemeriksaan mendalam oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ( Kemkomdigi ) terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai respons atas ketidakpatuhan kedua raksasa teknologi tersebut terhadap regulasi yang mengatur perlindungan anak di ruang digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengonfirmasi bahwa Meta, yang menaungi Facebook, Instagram, dan Threads, telah diperiksa pada Senin (6/4), sementara Google, pemilik YouTube, menjalani pemeriksaan pada Selasa (7/4). Kedua perusahaan memenuhi panggilan kedua dari Kemkomdigi, menandakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan PP Tunas. Selama proses pemeriksaan yang berlangsung hingga 9 jam, kedua perusahaan dicecar dengan 29 pertanyaan yang dirancang untuk menggali lebih dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan. Fokus utama pemeriksaan adalah pada implementasi Pasal 30 Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PP Tunas. Alexander Sabar menjelaskan bahwa Kemkomdigi belum dapat mengungkapkan hasil pemeriksaan secara rinci karena masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Meta, melalui perwakilannya, menjanjikan akan menyediakan dokumen tambahan untuk melengkapi proses pemeriksaan, menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama dalam penyelidikan ini. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Meta dan Google merupakan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Meutya menekankan bahwa pemanggilan ini adalah konsekuensi dari ketidakpatuhan kedua perusahaan terhadap PP Tunas dan aturan turunannya, khususnya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan tersebut menetapkan bahwa platform-platform digital seperti yang dimiliki Meta dan Google, yang dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi, wajib mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses anak-anak ke layanan mereka. Namun, hingga saat ini, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh kedua perusahaan tersebut. Langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ruang digital. PP Tunas menjadi landasan penting dalam upaya tersebut, menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam ketegasan regulasi di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa platform digital beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia. Sanksi administratif telah disiapkan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana tertuang dalam surat pemanggilan yang telah dikirimkan kepada Meta dan Google. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa semua pihak, termasuk raksasa teknologi, mematuhi aturan yang bertujuan untuk melindungi generasi muda di era digital. Proses pemeriksaan yang detail dan komprehensif ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat dan menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya. Kepatuhan terhadap PP Tunas tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral bagi perusahaan platform digital untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan positif bagi anak-anak. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi aturan ini secara berkala, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan efektivitas perlindungan anak di ruang digital





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meta Google PP Tunas Kemkomdigi Perlindungan Anak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemkomdigi tegaskan rating IGRS di Steam bukan klasifikasi resmiKementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa tampilan rating Indonesia Game Rating System (IGRS) pada sejumlah gim di platform Steam bukan ...

Read more »

Rating Gim di Steam Disorot, Kemkomdigi Sebut Bukan dari IGRS ResmiKemkomdigi panggil Steam klarifikasi label rating IGRS yang belum resmi, pastikan informasi game sesuai regulasi dan lindungi pengguna.

Read more »

Komdigi Panggil Google-Meta Buntut Tak Patuh PP Tunas, Cecar 29 PertanyaanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Meta dan Google diperiksa Kemkomdigi soal pelanggaran PP TunasPerusahaan platform digital Meta dan Google memenuhi panggilan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran ...

Read more »

Komdigi Cecar 29 Pertanyaan ke Meta dan Google, Dalami Dugaan Pelanggaran Terkait PP TunasKomdigi mencecar Meta dan Google dengan total 29 pertanyaan dalam pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran terhadap PP Tunas.

Read more »

Meta & Google diperiksa hingga 9 Jam oleh Komdigi soal pelanggaran PP TunasPerusahaan platform digital Meta dan Google memenuhi panggilan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran ...

Read more »