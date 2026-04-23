Meta Akan Pangkas 8.000 Karyawan, Investasi AI Melonjak Jadi Rp 2.340 Triliun

Meta Platforms Inc. berencana memangkas sekitar 8.000 karyawan atau 10% dari total tenaga kerja sebagai bagian dari penyesuaian strategi perusahaan. Langkah ini seiring dengan peningkatan investasi masif dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang diproyeksikan mencapai 135 miliar dolar AS pada tahun 2026.

Meta Platforms Inc., raksasa teknologi yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dilaporkan akan melakukan pemangkasan tenaga kerja secara signifikan. Rencana strategis ini, yang diperkirakan akan berdampak pada sekitar 10 persen dari total karyawan atau setara dengan 8.000 orang, dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan depan.

Keputusan ini bukan merupakan langkah isolasi, melainkan bagian dari penyesuaian strategi perusahaan secara menyeluruh di tengah dinamika industri teknologi yang terus berubah dan kebutuhan untuk mengoptimalkan investasi. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya fokus Meta pada pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan (AI), yang dipandang sebagai kunci untuk pertumbuhan dan inovasi di masa depan. Pemangkasan ini bertujuan untuk merampingkan struktur organisasi, menghilangkan redundansi, dan membebaskan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk inisiatif-inisiatif strategis, terutama yang berkaitan dengan AI.

Perusahaan mengakui bahwa transisi ini akan sulit, tetapi dianggap perlu untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dan daya saing Meta di pasar global. Selain itu, pemangkasan ini juga mencerminkan perubahan dalam prioritas perusahaan, dengan fokus yang lebih besar pada efisiensi operasional dan pengembangan produk-produk inovatif yang didukung oleh teknologi AI. Meta menghadapi tekanan yang meningkat dari para investor untuk menunjukkan hasil yang lebih baik dan mengendalikan biaya, terutama setelah periode investasi yang besar-besaran di metaverse yang belum menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Pemangkasan tenaga kerja ini diharapkan dapat membantu Meta untuk memenuhi ekspektasi investor dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri teknologi. Perusahaan juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan dan mempercepat pengembangan produk-produk baru. Dengan merampingkan organisasi dan memfokuskan sumber daya pada area-area strategis, Meta berharap dapat merespons dengan lebih cepat terhadap perubahan pasar dan memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Pemangkasan ini juga akan berdampak pada berbagai departemen di Meta, termasuk rekrutmen, pemasaran, dan pengembangan produk.

Perusahaan berjanji untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada karyawan yang terkena dampak, termasuk paket pesangon yang layak dan bantuan dalam mencari pekerjaan baru. Meta juga menekankan bahwa pemangkasan ini tidak mencerminkan kinerja karyawan, melainkan merupakan keputusan strategis yang diambil untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Investasi Meta dalam bidang kecerdasan buatan (AI) diproyeksikan akan melonjak secara dramatis dalam beberapa tahun mendatang. Perusahaan memperkirakan pengeluaran untuk AI pada tahun 2026 akan mencapai 135 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp 2.340 triliun.

Angka ini sangat signifikan, hampir setara dengan total belanja AI perusahaan selama tiga tahun terakhir secara kumulatif. Peningkatan investasi ini menunjukkan komitmen Meta yang kuat terhadap pengembangan dan implementasi AI di berbagai aspek bisnisnya. AI dipandang sebagai teknologi transformatif yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pengguna, dan membuka peluang pertumbuhan baru. Meta berencana untuk menggunakan AI untuk mengembangkan produk-produk baru, meningkatkan personalisasi konten, dan mengotomatiskan tugas-tugas yang repetitif.

Selain itu, AI juga akan digunakan untuk meningkatkan keamanan dan privasi data pengguna. Mark Zuckerberg, CEO Meta, telah menyatakan bahwa AI akan mengubah cara kerja secara signifikan. Ia meyakini bahwa produktivitas pekerja akan meningkat pesat dengan bantuan teknologi tersebut. Zuckerberg juga menyoroti bahwa satu individu kini mampu menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan tim besar.

Hal ini menunjukkan potensi AI untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Meta juga berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur AI, termasuk pusat data dan chip khusus AI. Perusahaan berupaya untuk membangun ekosistem AI yang lengkap, mulai dari pengembangan algoritma hingga implementasi aplikasi. Investasi dalam AI juga diharapkan dapat membantu Meta untuk bersaing dengan perusahaan teknologi lain yang juga berinvestasi besar-besaran dalam bidang ini, seperti Google dan Microsoft.

Meta menyadari bahwa AI adalah kunci untuk memenangkan persaingan di masa depan, dan perusahaan bertekad untuk menjadi pemimpin dalam bidang ini. Selain itu, Meta juga berkolaborasi dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi AI baru. Perusahaan juga membuka sumber beberapa teknologi AI-nya untuk mendorong inovasi dan kolaborasi. Meta berharap dapat menciptakan ekosistem AI yang terbuka dan inklusif, di mana semua orang dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari teknologi ini.

Keputusan Meta untuk melakukan pemangkasan tenaga kerja dan meningkatkan investasi dalam AI terjadi di tengah lanskap industri teknologi yang semakin kompetitif dan tidak pasti. Perusahaan teknologi lain juga telah melakukan langkah-langkah serupa, termasuk pemangkasan tenaga kerja dan penundaan investasi. Hal ini mencerminkan perubahan dalam kondisi ekonomi global dan meningkatnya tekanan pada perusahaan teknologi untuk menunjukkan hasil yang lebih baik. Selain itu, perusahaan teknologi juga menghadapi tantangan baru, seperti regulasi yang lebih ketat dan meningkatnya kekhawatiran tentang privasi data.

Meta juga menghadapi berbagai tuntutan hukum dan investigasi terkait dengan praktik bisnisnya. Perusahaan baru-baru ini digugat terkait dengan dugaan akses internal terhadap pesan WhatsApp. Kasus-kasus hukum ini dapat berdampak negatif pada reputasi dan kinerja keuangan Meta. Namun, Meta tetap optimis tentang masa depan dan bertekad untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Perusahaan percaya bahwa AI adalah kunci untuk pertumbuhan dan inovasi di masa depan, dan perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam bidang ini. Meta juga berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnisnya. Perusahaan menyadari bahwa kepercayaan publik adalah penting untuk keberhasilan jangka panjang, dan perusahaan berupaya untuk membangun kembali kepercayaan tersebut. Selain itu, Meta juga berfokus pada pengembangan produk-produk baru yang inovatif dan relevan bagi pengguna.

Perusahaan berharap dapat menciptakan produk-produk yang dapat meningkatkan kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Meta juga berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan berupaya untuk mengurangi dampak lingkungannya dan berkontribusi pada masyarakat. Dengan berfokus pada inovasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, Meta berharap dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan





