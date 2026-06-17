Messi Menangis bukan karena Sepak Bola, tapi karena Pemikiran tentang Ayahnya

Lionel Messi menangis usai mencetak hattrick dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Aljazair di Piala Dunia 2026. Air mata sang megabintang bukan karena tekanan pertandingan, melainkan karena ia sedang memikirkan ayahnya. Messi mengaku beberapa hari terakhir sangat sulit dan rumit, meski performanya di lapangan luar biasa.

Lionel Messi , kapten timnas Argentina , menangis saat melawan Aljazair pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Kansas, Amerika Serikat, pada Rabu (17/6/2026).

Messi tidak menangis karena berhasil mencetak tiga gol atau karena tekanan pertandingan, melainkan karena sedang memikirkan ayah kandungnya. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang 3-0 atas Aljazair dengan Messi menyumbang satu hattrick. Namun, di balik kinerja gemilangnya, ada beban emosional yang jauh lebih besar daripada yang dialami di lapangan. Messi menarik perhatian setelah terlihat menangis usai mencetak gol pertamanya.

Banyak yang menyangka air matanya terkait dengan pentingnya laga pembuka bagi Argentina sebagai juara bertahan. Namun, Messi mengungkapkan bahwa emosinya sama sekali tidak berhubungan dengan sepak bola. Ia mengatakan bahwa beberapa hari terakhir sangat sulit dan rumit, sesuai dilansir BolaSport.com dari Mirror





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Lionel Messi Argentina Piala Dunia 2026 Aljazair Hattrick Air Mata Tekanan Emosional

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