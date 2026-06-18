Messi dan Ronaldo: Beda Nasib di Piala Dunia 2026

Lionel Messi mencetak hat-trick untuk Argentina, sementara Cristiano Ronaldo tampil mengecewakan saat Portugal ditahan imbang DR Kongo di laga perdana Piala Dunia 2026.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 . Kedua megabintang tersebut resmi menjadi pemain pertama yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia.

Namun, nasib keduanya di laga perdana justru bertolak belakang. Messi tampil menggila saat membawa Timnas Argentina menghajar Aljazair dengan skor 3-0 pada Rabu, 17 Juni 2026. Kapten Albiceleste itu menjadi bintang kemenangan lewat torehan hat-trick yang membuat namanya kembali masuk buku sejarah. Tambahan tiga gol tersebut membuat koleksi gol Messi di Piala Dunia kini mencapai 16 gol.

Jumlah itu menyamai rekor legenda Jerman, Miroslav Klose, sekaligus membuka peluang bagi La Pulga untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di ajang Piala Dunia. Penampilan impresif Messi mendapat pujian dari berbagai kalangan. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menyebut Messi masih menjadi pemain terbaik di dunia. Para penggemar pun bersorak gembira melihat aksi sang idola.

Messi mampu membuktikan bahwa usianya yang sudah 39 tahun tidak mengurangi kualitasnya. Ia tetap lincah dan tajam di depan gawang. Hat-trick ini menjadi bukti bahwa Messi masih haus akan gol dan prestasi. Setelah pertandingan, Messi mengaku senang bisa membantu tim meraih kemenangan dan berharap bisa terus berkontribusi di laga-laga selanjutnya.

Dengan tambahan tiga gol, Messi kini hanya butuh satu gol lagi untuk memecahkan rekor Klose. Banyak yang yakin bahwa rekor tersebut akan segera pecah mengingat performa Messi yang sedang on fire. Argentina pun menjadi salah satu tim yang difavoritkan untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengalami nasib sebaliknya.

Menghadapi Republik Demokratik Kongo, Portugal hanya mampu bermain imbang 1-1. Gol Joao Neves sempat membawa Seleccao unggul, namun Yoane Wissa berhasil menyamakan kedudukan. Ronaldo yang dimainkan penuh oleh pelatih Roberto Martinez gagal memberikan kontribusi maksimal. Pemain berusia 41 tahun itu tak mampu mencetak gol, bahkan tak satu pun dari tiga percobaan yang dilepaskannya mengarah ke gawang.

Statistik Ronaldo pun jauh dari kata memuaskan. Lima sentuhan di kotak penalti lawan tak mampu dikonversi menjadi peluang berbahaya. Perbandingan dengan Messi pun semakin terlihat mencolok. Sejak debut di Piala Dunia 2006, Ronaldo baru mengoleksi delapan gol dari 24 pertandingan.

Banyak kritik pedas dilontarkan kepada Ronaldo usai pertandingan. Ia dinilai tidak lagi mampu bermain di level tertinggi. Reaksinya kepada kiper Diogo Costa juga menuai sorotan setelah gol penyama kedudukan. Ronaldo terlihat frustrasi dan menunjuk-nunjuk rekan setimnya.

Sikap ini dinilai tidak profesional oleh beberapa pengamat. Namun, pelatih Roberto Martinez tetap membela Ronaldo dan mengatakan bahwa ia masih pemain penting bagi tim. Martinez berharap Ronaldo bisa bangkit di pertandingan selanjutnya. Portugal masih memiliki dua laga grup untuk memperbaiki posisi.

Dukungan dari para penggemar pun masih ada, meskipun kekecewaan cukup terasa. Ronaldo sendiri berjanji akan bekerja lebih keras untuk membantu tim lolos ke fase gugur. Meski sama-sama mencatat sejarah dengan tampil dalam enam Piala Dunia, performa Messi dan Ronaldo pada matchday pertama ibarat bumi dan langit. Messi sukses mengawali turnamen dengan catatan sensasional dan berpeluang menciptakan rekor baru.

Sedangkan Ronaldo masih harus bekerja keras untuk membuktikan dirinya belum habis di panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menyajikan banyak kejutan. Format 48 tim membuat kompetisi semakin ketat. Argentina tampil perkasa di Grup K dan menjadi salah satu favorit juara.

Sementara Portugal harus waspada karena hasil imbang membuat persaingan grup semakin sengit. Pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian bagi Portugal untuk bangkit dan bagi Ronaldo untuk membungkam kritik. Banyak pengamat membandingkan kedua pemain ini sepanjang karier mereka, dan Piala Dunia 2026 menjadi babak akhir dari rivalitas epik tersebut. Messi berpeluang besar untuk memecahkan rekor gol Klose jika terus tampil konsisten.

Sementara Ronaldo harus bekerja ekstra keras untuk menambah koleksi golnya yang tertinggal jauh. Dunia sepak bola menanti aksi selanjutnya dari kedua legenda hidup ini. Akankah Messi terus bersinar atau Ronaldo bangkit? Hanya waktu yang bisa menjawab





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