Lionel Messi mencetak hattrick, menyaingi rekor Miroslav Klose, sementara Erling Haaland dan Kylian Mbappé tampil gemilang dalam fase grup Piala Dunia 2026. Ronaldo menatap peluang menyamakan rekor penampilan enam edisi turnamen. FIFA menilai awal edisi ini melampaui ekspektasi.

Pada hari Rabu, 17 Juni 2026, panggung Piala Dunia menampilkan pertarungan tiga megabintang yang menyita perhatian dunia. Lionel Messi mempersembahkan hattrick memukau bagi Argentina melawan Aljazair, menyelesaikan aksi golnya dengan dua tembakan luar kotak penalti dan satu tembakan dalam.

Dengan pencapaian itu, Messi meniru, lalu melampaui, rekor legendaris Miroslav Klose yang selama dua belas tahun memegang gelar pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen. Total gol Messi kini mencapai enam belas, menempatkannya sejajar dengan Klose dan menjadikannya pemain pertama yang berpartisipasi dalam enam edisi Piala Dunia, sebuah prestasi yang hanya dapat ditandingi oleh saudaranya, Cristiano Ronaldo, jika ia tampil dalam pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo pada malam berikutnya. Sementara itu, Erling Haaland dan Kylian Mbappé menegaskan eksistensi mereka masing-masing.

Haaland menambah dua gol bagi Norwegia dalam kemenangan 4-1 melawan Irak, mengakhiri harapan wakil Asia untuk menghindari kekalahan pertama di fase grup. Di sisi lain, Mbappé mencatat gol penting bagi Prancis dalam laga melawan Senegal, menambahkan drama pada duel panas antara dua bintang muda yang bersaing untuk mendapatkan sorotan utama. Media internasional, termasuk ESPN, menyoroti kemilau Messi yang mengungguli Haaland dan Mbappé pada hari itu, menuliskan bahwa "di hari bertajuk Piala Dunia, Messi menjulang tinggi di atas Haaland dan Mbappé".

Tulisan tersebut menimbulkan reaksi di kalangan pesaingnya; Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun diprediksi tidak akan tenang melihat sorotan mengalir ke Messi, mengingat Ronaldo sendiri masih menyimpan rekor gol internasional terbanyak dengan 143 gol dalam 228 pertandingan. Kehadiran bintang-bintang lain juga menambah warna pada turnamen. Presiden FIFA Gianni Infantino menilai bahwa awal Piala Dunia 2026 melampaui ekspektasi, menyoroti stadion yang penuh, atmosfer meriah, dan antusiasme keluarga yang tinggi.

Di luar sorotan utama, pertandingan lain seperti Prancis melawan Senegal di Stadion New York/New Jersey menjadi sorotan karena menampilkan Mbappé yang bersaing langsung dengan pemain muda Senegal. Sementara itu, nama Raul González, mantan striker Real Madrid, muncul dalam wacana sebagai calon pelatih Timnas Indonesia di masa depan, menandai jejak hubungan sepak bola Indonesia dengan tokoh internasional.

Di luar lapangan, sejumlah peristiwa lain terjadi di musim panas 2026: Yamet School Cendana Lampung menggelar pentas "Panen Karya 2026" di Bandar Lampung, DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumut melaksanakan Muharram Fest 1448 Hijriah di Medan, serta Pulau Kepulauan Seribu menerima lebih dari dua ribu wisatawan domestik dan mancanegara menyinggahi libur Tahun Baru Islam. Semua peristiwa ini menggambarkan dinamika sosial, budaya, dan olahraga yang menyatu pada fase penting sejarah sepak bola dunia





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