Messi Cetak Hattrick, Pecahkan Dua Rekor, dan Bawa Argentina Guling Aljazair 3-0 di Piala Dunia 2026

Lionel Messi membuktikan ketajamannya di Piala Dunia 2026 dengan menghias tilang hattrick saat Argentina melaju Aljazair 3-0. Gol-golnya tersebut membuat Messi menyamai rekor Miroslav Klose sebagai top scorer sepanjang masa dan juga menjadi pemain kedua yang mencetak di lima edisi Piala Dunia berbeda setelah Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi tampil sensation dalam laga pembuka Piala Duni 2026 saat Argentina melaju Aljazair . Pada pertandingan yang digelar di Arrowhead Stadium, Kansas City, Rabu pagi WIB 17 Juni 2026, Messi langsung mengukir hattrick untuk memenangkan kemenangan 3-0.

Ia membuka keunggulan pada menit ke-17 dengan tembakan dari luar kotak penalti, lalu menggandakan skor di menit ke-60 setelah memanfaatkan bola muntah dari tembakan Alexis Mac Allister. Hattricknya dilengkapi pada menit ke-76通过 lagi tembakan dari luar kotak penalti. Dengan torehan tersebut, Messi menyamai rekor Miroslav Klose dari Jerman sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 16 gol.

Keduanya kini memiliki rekor yang sama setelah Messi turun dalam enam edisi Piala Dunia, dimulai dari 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Meski memiliki angka tersebut, Messi hanya mencetak gol dalam lima edisi berbeda, karena gagal mencetak gol pada Piala Dunia 2010 saat Argentina dipimpin Diego Maradona. Di Piala Dunia 2022 Messi menjadi andalan dengan tujuh gol membantu Argentina juara.

Di Piala Dunia 2026 ini, Messi menjadi pemain kedua setelah Cristiano Ronaldo yang mampu mencetak gol dalam lima edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo meraihnya pada 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Dengan hattrick ini Messi juga mengawali langkah Argentina yang masih punya dua pertandingan lagi di fase grup





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