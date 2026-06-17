Messi Cetak Hattrick, Argentina Menang Telak 3-0 di Piala Dunia 2026

Lionel Messi mencetak tiga gol ke gawang Aljazair, membantu Argentina meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 di Piala Dunia 2026. Aksi fenomenal Messi membuat Haaland tak bisa menyembunyikan kekagumannya.

Argentina sukses menundukkan Aljazair dengan skor 3-0 pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, Rabu 17 Juni 2026 pagi WIB.

Seluruh gol Albiceleste diborong oleh Lionel Messi yang mencetak tiga gol ke gawang Aljazair. Aksi fenomenal Messi rupanya membuat Haaland tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Striker berusia 25 tahun itu langsung memberikan reaksi melalui akun Snapchat pribadinya. Hattrick tersebut bukan hanya mengantar Messi menjadi top skor sementara Piala Dunia 2026.

Bintang Inter Miami itu juga sukses menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 16 gol. Tak hanya itu, tiga gol ke gawang Aljazair tercipta dalam laga ke-200 Messi bersama Timnas Argentina, membuat pencapaian tersebut semakin istimewa. Pelatih Argentina Lionel Scaloni pun mengaku kehabisan kata-kata melihat aksi pemain berusia 39 tahun tersebut. Meski demikian, Scaloni menilai publik sudah terbiasa menyaksikan keajaiban yang diciptakan Messi selama dua dekade terakhir.

Pelatih Aljazair Petkovic akui timnya beri ruang terlalu bebas hingga Messi hat-trick. Kiper Luca Zidane blunder, Argentina menang telak 3-0 di Piala Dunia 2026. Kiper Argentina, Emiliano Martinez, mendapatkan kabar buruk seusai kemenangan di Piala Dunia 2026. Sebab, Juventus mulai beralih kepada target lain di bursa transfer.

Nama Raul Gonzalez selama ini identik dengan Real Madrid. Namun, legenda hidup Los Blancos tersebut ternyata menyimpan ketertarikan terhadap sepak bola Indonesia. Herve Renard hampir gagal tampil di Piala Dunia 2026 karena dipecat Arab Saudi. Namun, dia justru mendapatkan kesempatan untuk menangani Timnas Tunisia.

Lionel Messi mengungkap pengakuannya setelah mencetak hattrick di Piala Dunia 2026. Dia membantu Argentina meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Aljazair. Mantan striker Real Madrid dan Spanyol Raul Gonzalez mengutarakan ketertarikan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia meskipun tidak dalam waktu dekat. Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB.

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