Lionel Messi mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 dengan hat-trick melawan Aljazair, menjadiknya pemain tertua yang pernah melakukan itu sekaligus menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pengecap gol terbanyak sepanjang masa dengan 16 gol. Di sisi lain, Kylian Mbappee memecahkan rekor Olivier Giroud untuk pore Prancis.

Pertandingan antara Argentina dan Aljazair di Piala Dunia 2026 yang digelar pada 17 Juni di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, menjadi momen bersejarah bagi Lionel Messi .

Dalam laga perdana Grup G, Messi tidak hanya membantu Argentina memenangkan kemenangan 3-1, tetapi juga mencetak hat-trick dan menyamai rekor Miroslav Klose sebagai top scorer all-time Piala Dunia dengan 16 gol. Di usia 38 tahun, Messi menjadi pemain tertua yang pernah mencetak hat-trick di Piala Dunia serta pemain pertama yang tampil di enam edisi final turnamen tersebut.

Tiga golnya masing-masing dicetak di menit ke-17, 60, dan 76 melalui kombinasi umpan De Paul, eksekusi bola liar di kotak penalti, dan tendangan melengkung kaki kiri khasnya. Kemenangan ini memberikan start ideal bagi Argentina dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Sementara itu, di grup lain, Prancis berhasil mengalahkan Senegal 3-1 yang membuat Kylian Mbappee memecahkan rekor Olivier Giroud sebagai top scorer sepanjang masa untuk timnas Prancis. Giroud pun memberikan respons emosional dan pujian terhadap Mbappee.

Beberapa laga lain diurniai oleh kekalahan Yordania dari Austria (1-3) mengikuti langkah Irak yang sebelumnya juga tumbang. Di luar lapangan, kiernan analisis dan jaringan european juga antara lain Manchester United yang dilaporkan memburu Felix Nmecha dari Dortmund bersaing dengan klub top Eropa sementara juga dekat dengan pengambilan Ederson dari Atalanta. Raul Gonzalez, legenda Real Madrid dan Spanyol, berbagi pandangan strategis untuk membantu Timnas Indonesia konsisten lolos ke Piala Dunia meskipun ia belum akan menjadi pelatih dalam waktu dekat.

Selain itu, ketua umum PSSI Erick Thohir mengungkap target ambisius Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, termasuk proses naturalisasi Luke Vickery. Di dimensi lain, konteks historis Piala Dunia 1982 kembali dibicarakan terkait kontroversi Jerman Barat-Austria. Faktor ketegangan diplomatik juga menjadi sorotan usai timnas Iran diusir dari Amerika Serikat beberapa jam setelah laga Piala Dunia 2026. Di ranah hukum, kasus PT MHU senilai Rp9,3 triliun diajukan gugatan praperadilan oleh FPHI ke PN Samarinda terhadap Kejagung.

Di Lampung, Yamet School Cendana sukses menggelar pentas Panen Karya 2026 sebagai apresiasi bagi kerja keras siswa. SDS IT Al Ikhlas Konggo juga disebut berdampak positif pada pendidikan karakter siswa dengan nilai-nilai akhlak dan adab





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