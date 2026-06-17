Messi Cetak Hat-Trick, Argentina Telukis Aljazair dan Pecahkan Rekor di Piala Dunia 2026

Lionel Messi kembali menunjukkan kehebatan di Piala Dunia 2026 dengan hat-trick, mengantar Argentina menang telak 3-0 atas Aljazair dan menyamai rekor Miroslav Klose. Kapten Argentina ini juga menjadi pemain pertama yang tampil di enam Piala Dunia serta pencetak hat-trick tertua.

Pada laga grup Piala Dunia 2026 yang digelar di Kansas City, Selasa (17/6/2026), Argentina berhasil mengalahkan Aljazair dengan skor telak 3-0 berkat hat-trick dari Lionel Messi .

Hasil ini memperkuat posisi Argentina di turnamen sekaligus menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola modern. Messi berhasil menyamai rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan total 16 gol, setara dengan legenda Jerman Miroslav Klose. Catatan ini semakin spesial karena dicapai pada penampilan ke-200 Messi bersama timnas Argentina. Selain itu, Messi juga membuat sejarah sebagai pemain pertama yang tampil di enam edisi Piala Dunia.

Ia juga menjadi pemain tertua yang pernah mencetak hat-trick di turnamen tersebut, tepat dua dekade setelah gol perdananya di Piala Dunia. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mengaku tidak lagi terkejut dengan performa luar biasa Messi. Menurutnya, kontribusi Messi sulit dijelaskan dengan logika sepak bola biasa. Ia menekankan bahwa kebersamaan dan soliditas di dalam skuad menjadi kekuatan utama tim.

Kemenangan atas Aljazair ini juga menjadi start ideal untuk juara bertahan Argentina setelah sebelumnya kesulitan di edisi 2018 dan 2022. Di sisi lawan, pelatih Aljazair, Djamel Belmadi, mengakui timnya memberikan ruang terlalu bebas bagi Messi, sehingga sang legenda mudah menciptakan hat-trick. Kekalahan 0-3 ini memperparah situasi berat Aljazair di grup. Argentina kini bersiap menghadapi Austria di Arlington, Texas, pada 22 Juni.

Dengan kondisi Messi dalam form puncak, Albiceleste bertarget melanjutkan langkah juara dengan tampil memukau di kelanjutan turnamen





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