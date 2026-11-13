Mesir Kalahkan Malawi 5-0 di Kualifikasi Piala Afrika 2027

Timnas Mesir tampil dominan dengan kemenangan 5-0 atas Malawi di Kualifikasi Piala Afrika 2027. Mohamed Salah mencetak dua gol dalam laga Grup Kedua yang memantapkan posisi teratas Mesir.

Tim nasional Mesir berhasil memulai babak baru di bawah asuhan pelatih Ali Maher dengan kemenangan gemilang ber skor 5-0 atas Malawi. Pertandingan berlangsung di Stadion Internasional Kairo pada laga Grup Kedua kualifikasi Piala Afrika 2027. Hasil ini memastikan Mesir memuncaki klasemen sementara dengan total 7 poin, sementara Malawi terhenti di peringkat ketiga dengan 3 poin.

Mesir Menguasai Puncak Grup Kedua Kualifikasi

Kemenangan telak ini menjadikan Mesir sebagai pemimpin mutlak di Grup Kedua kualifikasi Piala Afrika 2027. Perolehan 7 poin memberikan posisi yang sangat kuat bagi Tim Pharaoh sebelum laga-laga berikutnya. Di sisi lain, Malawi masih memiliki peluang teoretis namun menghadapi tantangan berat untuk mengejar ketertinggalan poin dari penguasa grup.

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Mesir Menandai Era Baru Pelatih Ali Maher

Pelatih Ali Maher memulai debutnya dengan cara yang paling ideal untuk membangun kepercayaan publik dan pemain. Kemenangan ini menjadi fondasi kuat bagi visi baru Maher dalam memimpin pasukan Mesir. Perwalian yang dipimpinnya berhasil menghadirkan dinamika serangan yang jauh lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya.

Perubahan pelatih ini terjadi setelah periode yang penuh kontroversi dan ketidakstabilan bagi federasi sepak bola Mesir. Publik dan para penggemar menyambut positif langkah strategis Ali Maher untuk membawa stabilitas kembali ke tim nasional. Kemenangan 5-0 ini adalah bukti nyata bahwa transisi kepemimpinan berjalan dengan mulus dan menghasilkan output yang diharapkan oleh seluruh pihak.

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Detail Performa Serangan Mesir dan Peran Kunci Pemain

Mesir langsung menekan dari awal pertandingan dengan intensitas tinggi. Mahmoud Hassan Trezeguet hampir membuka skor di menit kelima setelah menerima umpan dari Mohamed Salah, namun upaya tersebut meleset di samping tiang kanan gawang. Kegagalan awal ini tidak bertahan lama karena Nasser Maher berhasil mencetak gol pertama pada menit keenam.

Hanya empat menit kemudian, Omar Marmoush menggandakan keunggulan Mesir menjadi 2-0. Gol-gol awal ini menciptakan tekanan psikologis yang besar pada tim Malawi. Mesir berhasil mendominasi penguasaan bola dan memanfaatkan setiap celah ruang yang tersedia di lini pertahanan lawan. Ketangguhan serangan Mesir terlihat dari konsistensi mereka dalam menciptakan peluang dari berbagai sektor lapangan.

Respons Malawi dan Pertahanan Kuat Mesir

Malawi mencoba bangkit dan menekan balik terutama setelah gawang mereka roboh dua kali. Richard Mbulu dari Malawi sempat mengancam gawang Mostafa Shobeir di menit ke-22 dengan tembakan keras. Namun, penjaga gawang Mesir tersebut berhasil melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga clean sheet timnya. Pertahanan Mesir terlihat solid dan tidak mudah ditembus oleh serangan balik lawan.

Hossam Abdelmaguid dari Mesir menerima kartu kuning di menit ke-24 sebagai imbas dari intensitas permainan. Upaya serangan berkelanjutan dari Nasser Maher hampir menghasilkan gol kedua untuknya di menit ke-27. Tembakan keras dari luar kotak penalti menyisihkan tiang kiri, menunjukkan akurasi tinggi yang terus mengganggu konsentrasi pertahanan Malawi.

Dominasi Mohamed Salah dan Penutup Kemenangan Gemilang

Mohamed Hany memperkokoh keunggulan Mesir dengan mencetak gol ketiga di menit ke-38 melalui tembakan keras dari luar kotak penalti. Gol ini membuat Mesir unggul 3-0 dan memberikan kepercayaan penuh bagi tim untuk memasuki babak kedua dengan kondisi psikologis yang prima. Penguasaan permainan sepenuhnya berada di tangan tuan rumah pada babak pertama.

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Babak kedua diwarnai oleh dominasi total Mesir tanpa terbalikkan. Mohamed Salah kembali menunjukkan kehebatannya dengan mencetak gol keempat lewat sundulan kepala di menit ke-84. Gol ini disusul oleh tendangan penalti kelimanya di menit pertama waktu tambahan, yang merupakan hasil dari tendangan pelanggaran oleh Hamza Abdelkarim. Penampilan Salah menjadi puncak dari pamer sepak bola Mesir yang memukau penonton.

Implikasi Strategi Tim dan Kontroversi Sebelumnya

Kemenangan ini menggeser narasi dari krisis internal menuju kebangkitan prestasi. Sebelumnya, Tim Pharaoh mengalami imbang 0-0 melawan Angola di laga pembukaan kualifikasi. Mesir juga berhasil mengalahkan Sudan Selatan 5-0 di laga kedua Grup Kedua, menunjukkan konsistensi performa yang sangat baik.

Pemecatan pelatih sebelumnya, Hossam Hassan, menjadi latar belakang penting bagi kemenangan hari ini. Konflik yang melatarbelakangi pemecatan tersebut melibatkan perselisihan dengan Mohamed Salah serta wakil ketua federasi Khaled El-Dernelly. Isu-isu seputar pernyataan Hassan terhadap kiper Al Ahly dan Mesir, Mohamed El-Shenawy, juga menjadi bagian dari badai yang melanda organisasi.

Perubahan manajemen ini bertujuan untuk membersihkan dinamika negatif dan mengembalikan fokus penuh pada prestasi olahraga. Ali Maher kini memiliki waktu untuk membangun ulang sistem permainan yang lebih kohesif. Kemenangan atas Malawi menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi dan revitalisasi tim nasional Mesir di kancah internasional.