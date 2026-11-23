Mesir tuan rumah Piala Dunia Bola Basket Kursi Roda 3x3 2026 pada 25-28 November di Kairo. 27 tim dari 20 negara berkompetisi dalam turnamen ini.

Mesir terpilih sebagai negara tuan rumah untuk menyelenggarakan Piala Dunia Bola Basket Kursi Roda 3x3 2026. Acara bergengsi ini akan dilaksanakan di Kota Kairo dengan jadwal resmi pada tanggal 25 hingga 28 November tahun depan. Turnamen internasional ini menampilkan partisipasi dari 27 tim yang mewakili 20 negara berbeda di seluruh dunia.

Kompetisi ini akan diselenggarakan di Kompleks Olahraga Dr. Hassan Moustafa yang berlokasi di Kairo. Berdasarkan informasi dari laman resmi FIBA 3x3, penyelenggaraan event ini mendapat dukungan dari Federasi Bola Basket Kursi Roda Mesir atau dikenal sebagai EWBF. Kolaborasi ini juga melibatkan Federasi Internasional Bola Basket Kursi Roda atau IWBF sebagai mitra utama dalam pengaturan teknis turnamen.

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Turnamen di Kairo ini merupakan kelanjutan dari pengembangan signifikan dalam format permainan bola basket kursi roda 3x3. Inisiatif ini mengikuti jejak edisi perdana yang sebelumnya telah sukses digelar di Sun City, Afrika Selatan, pada tahun 2025. Kehadiran turnamen di Mesir menandakan ekspansi geografis dan minat global yang semakin tinggi terhadap olahraga adaptif ini di tingkat dunia.

Detail Partisipasi Tim Putra dan Putri

Secara keseluruhan, kompetisi ini akan diikuti oleh 18 tim putra dan sembilan tim putri. Pembagian grup untuk kategori putra dibagi menjadi empat kelompok yang ketat dengan kekuatan dari berbagai benua. Grup A diisi oleh Kanada, Arab Saudi, Austria, dan Kroasia yang siap bertarung untuk tiket penyisihan.

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Grup B terdiri atas tim-tim dari Spanyol, Mesir sebagai tuan rumah, Kuwait, dan Libya. Sementara itu, Grup C diisi oleh Brasil, Uni Emirat Arab, Portugal, Kenya, dan Liberia. Di sisi lain, Grup D mempertemukan Polandia, Afrika Selatan, Ceko, Slovenia, dan Siprus dalam pertarungan yang dinanti.

Pembagian Grup dan Debut Sejarah

Kategori putri juga dibagi menjadi dua grup untuk memastikan persaingan yang adil. Grup A beranggotakan Kanada, Aljazair, Afrika Selatan, Mesir, dan Swiss. Kelompok ini diperkirakan akan menjadi salah satu grup tersulit karena adanya tim-tim dengan rekor internasional yang kuat.

Di sisi lain, Grup B dihuni oleh Spanyol, Brasil, Kenya, dan Liberia. Salah satu momen paling menegangkan dalam turnamen ini adalah debut bersejarah Tim Putri Mesir. Mereka akan menghadapi Kanada pada 25 November, menandai pertama kalinya tim putri Mesir berkompetisi di ajang internasional bola basket kursi roda.

Penampilan Perdana dan Tantangan Global

Selain debut tim putri Mesir, Tim Putra Libya juga akan menjalani penampilan perdana mereka di kancah dunia. Kehadiran mereka menambah variasi kekuatan baru dalam kompetisi ini. Para pemain dari negara-negara debutan ini akan menghadapi tekanan untuk membuktikan kemampuan mereka di level tertinggi.

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Bagi Mesir, tuan rumah memiliki harapan besar untuk memberikan performa terbaik di depan penonton domestik. Kompleks Olahraga Dr. Hassan Moustafa telah disiapkan untuk menampung ribuan suporter yang antusias. Turnamen ini tidak hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana promosi olahraga inklusif di Timur Tengah.

Setelah edisi perdana di Afrika Selatan, keberhasilan turnamen di Kairo diharapkan dapat menjadi tolak ukur kesuksesan pengembangan basket kursi roda 3x3. FIBA 3x3 dan IWBF terus berkomitmen untuk meningkatkan visibilitas dan fasilitas bagi para atlet difabel. Dukungan dari EWBF menunjukkan tekad kuat Mesir untuk menjadi hub olahraga global.

Kompetisi ini diharapkan dapat melahirkan bintang-bintang baru dalam dunia basket kursi roda. Para penggemar olahraga adaptif dapat mengikuti perkembangan pertandingan melalui saluran resmi federasi. Prestasi yang diraih di sini akan menjadi modal penting bagi para atlet dalam kualifikasi Olimpiade dan event internasional lainnya di masa depan.