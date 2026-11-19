Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan bahwa kesepakatan damai Ukraina tanpa partisipasi Kyiv dan Eropa akan gagal. Pertemuan diplomatik di Berlin dihadiri oleh para pemimpin global termasuk AS dan Rusia.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan secara tegas bahwa setiap upaya negosiasi diplomatik antara Amerika Serikat dan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina yang tidak melibatkan Ukraina itu sendiri serta negara-negara Eropa akan berakhir tanpa hasil. Pernyataan kuat ini dilontarkan pada Kamis (19/11) di Berlin, di mana Merz menekankan bahwa kedaulatan dan pendapat Kyiv harus menjadi pusat dari setiap solusi perdamaian yang diajukan di kancah internasional. Merz berargumen bahwa format diplomasi yang mengesampingkan mitra regional utama tersebut tidak akan mampu menciptakan stabilitas jangka panjang di benua Eropa.

Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Friedrich Merz menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bersama dengan utusan khusus Amerika Serikat Jared Kushner dan Steve Witkoff di ibu kota Jerman. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah diplomatik yang lebih konkret dan inklusif guna menghentikan konflik berkepanjangan. Kehadiran tokoh-tokoh kunci dari Ukraina, Amerika Serikat, dan Jerman ini menandakan upaya koordinasi strategis yang serius dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam dinamika geopolitik saat ini.

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Sikap Ketat Terhadap Model Yalta 2.0

Kanselir Jerman Friedrich Merz secara eksplisit menolak model diplomasi 'Yalta 2.0' yang dikhawatirkan oleh banyak politisi Eropa. Ia menyatakan bahwa perundingan damai hanya akan berhasil jika melibatkan Ukraina dan Eropa secara bersama-sama, dan tidak boleh lagi mengulang sejarah pembagian wilayah kekuasaan seperti yang terjadi pada Konferensi Yalta tahun 1945. Merz memperingatkan bahwa pendekatan lama yang membagi pengaruh global antara negara-negara besar tanpa melibatkan masyarakat sipil atau negara yang berkonflik tidak akan menghasilkan perdamaian yang sejati dan berkelanjutan.

Merz menggunakan perbandingan historis dengan tembok Berlin untuk menyampaikan pesan keras kepada para pemimpin dunia. Ia menjelaskan bahwa dinding beton yang pernah membelah kota selama puluhan tahun itu adalah simbol penindasan, ketidakamanan, dan perpecahan, yang secara metaforis ia samakan dengan warisan negatif dari Konferensi Yalta. Dengan merujuk pada seruan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan kepada Mikhail Gorbachev pada tahun 1987 untuk 'runtuhkan tembok ini', Merz menyerukan agar Presiden Vladimir Putin mengakhiri perang dan bekerja sama untuk solusi diplomatik yang mengutamakan kebebasan.

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Koalisi Global dan Partisipasi Pemimpin Dunia

Sejumlah pemimpin internasional lainnya juga hadir dalam pertemuan di Berlin untuk mendukung posisi yang tegas ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham adalah di antara para pemimpin dari sekitar empat puluh negara yang menghadiri pertemuan Koalisi Negara-Negara yang Bersedia Mendukung Ukraina. Kehadiran massal para pemimpin ini menunjukkan solidaritas yang luas terhadap prinsip bahwa solusi atas konflik Ukraina tidak dapat dipaksakan oleh dua blok kekuasaan besar saja tanpa suara mereka yang terdampak langsung.

Ketegangan diplomatik ini terjadi pada hari yang sama ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Tiongkok. Pertemuan tersebut digelar dalam sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC, dengan perang di Ukraina menjadi salah satu topik utama yang dibahas di antara para pemimpin global. Meskipun tidak ada partisipasi langsung dari Eropa dalam pertemuan tripartit di Asia tersebut, kekhawatiran akan kemungkinan konsesi yang diberikan kepada Moskow tetap mengganjal para pemimpin Eropa.

Dampak Langsung terhadap Stabilitas Eropa

Friedrich Merz menyatakan bahwa Jerman dan sekutunya tidak menginginkan hidup kembali di Eropa yang terpecah belah oleh blok-blok kekuasaan asing. Ia menekankan bahwa masa depan yang diinginkan bersama adalah kehidupan dalam kebebasan dan perdamaian yang bersamanya dengan Ukraina. Seruan ini ditujukan langsung kepada Presiden Putin agar menghentikan agresi militer dan membuka pintu bagi dialog yang menghormati integritas territorial negara-negara yang terlibat dalam konflik.

Respons terhadap pertemuan di Berlin ini menjadi indikator penting bagi arah kebijakan luar negeri blok Barat ke depannya. Dengan menolak diplomasi tertutup yang melibatkan hanya AS dan Rusia, Jerman berusaha memastikan bahwa suara Ukraina tidak tenggelam dalam kepentingan geopolitik negara-negara adikuasa. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga kohesi internal Koalisi Negara-Negara yang Bersedia Mendukung Ukraina agar tetap solid dalam menghadapi tekanan diplomasi dari pihak-pihak yang ingin mengatur ulang peta kekuatan global tanpa persetujuan penuh dari para pihak yang berkonflik.