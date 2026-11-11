Merger Empat BUMN Manfaatkan Investasi Jadi Reksa Dana Terbesar di Indonesia

Penggabungan Danareksa, BRI, BNI, dan PNM Investment Management resmi membentuk entitas terbesar dengan 110 produk reksa dana untuk melayani jutaan investor.

PT Danareksa Investment Management Indonesia resmi terbentuk melalui penggabungan strategis empat perusahaan manajemen investasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Entitas baru ini menyatukan kekuatan PT Danareksa Investment Management, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management dalam satu payung organisasi yang lebih besar. Langkah konsolidasi ini bertujuan untuk menciptakan skala ekonomi yang signifikan serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia.

Konsolidasi Empat Entitas BUMN Investasi

Proses integrasi tersebut telah mencapai tahap legal day one pada tanggal 1 Oktober 2026. Dalam skema merger ini, PT Danareksa Investment Management bertindak sebagai entitas bertahan yang menyerap ketiga perusahaan lainnya. Setelah proses penggabungan selesai, perusahaan menggunakan nama baru PT Danareksa Investment Management Indonesia untuk identitas operasionalnya ke depan. Penggabungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan langkah fundamental untuk memperkuat posisi pasar di industri pengelolaan aset nasional.

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Portofolio Produk dan Layanan Investasi

Entitas gabungan kini mengelola portofolio yang sangat luas dengan total 110 produk reksa dana yang siap diakses oleh berbagai segmen investor. Selain reksa dana, perusahaan juga menyediakan 17 Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) serta 13 produk penyertaan antar-badan untuk kebutuhan institusi. Keragaman instrumen investasi semakin lengkap dengan kehadiran Exchange Traded Fund (ETF), Komunitas Investasi Kolektif (KIK), Efek Beragun Aset (EBA), hingga BINAPERA. Struktur produk yang komprehensif ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan diversifikasi dari investor ritel hingga korporasi besar.

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Target Jangkauan Investor dan Mitra Distribusi

Pengumuman resmi peluncuran dilakukan oleh Plt. Direktur Utama PT Danareksa Investment Management Indonesia, Hardiyanto Pilia, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026. Ia menegaskan bahwa merger ini menjadikan perusahaan sebagai yang terbesar di Indonesia dengan target menjangkau sekitar 1 juta investor ritel. Selain basis retail, perusahaan juga melayani 375 nasabah institusi dengan dukungan jaringan distribusi yang masif. Saat ini, PT Danareksa Investment Management Indonesia telah menjalin kemitraan strategis dengan 56 mitra distribusi yang mencakup perbankan, perusahaan sekuritas, dan platform teknologi finansial.

Perkuat Operasional dan Ekspansi Internasional

Di samping mempergemuk dana kelolaan, penggabungan ini fokus pada penguatan kapasitas riset, adopsi teknologi, dan manajemen risiko internal. Integrasi operasional bertujuan meningkatkan efisiensi biaya sekaligus mentransfer pengetahuan antartim untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak berhenti di pasar domestik, perusahaan juga memasang target ekspansi internasional melalui anak usahanya di Singapura. Akses bagi investor lokal terhadap instrumen global akan dibuka lebar, sementara jalur pemasaran domestik terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan infrastruktur bisnis.