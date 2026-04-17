Merdeka Gold Resources Temukan Potensi Emas Besar di Kolokoa, Dekat Tambang Pani

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengumumkan hasil pengeboran awal yang positif di prospek Kolokoa, Gorontalo, yang berdekatan dengan Tambang Emas Pani. Pengeboran mengkonfirmasi zona mineralisasi emas luas dengan perolehan dekat permukaan hingga 1,57 g/t emas. Kolokoa diproyeksikan memiliki target eksplorasi 20-40 juta ton bijih dengan kadar 0,3-0,5 g/t emas, berpotensi menjadi sumber daya satelit bagi Pani dan memperkuat prospek jangka panjang perusahaan.

PT Merdeka Gold Resources Tbk ( EMAS ) mengumumkan temuan eksplorasi awal yang sangat menjanjikan di prospek Kolokoa , yang lokasinya berdekatan dengan area konsesi Tambang Emas Pani di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, serangkaian kegiatan pengeboran awal telah berhasil mengkonfirmasi adanya zona mineralisasi emas yang luas. Hasilnya mencakup perolehan emas dekat permukaan dengan kadar yang signifikan, bahkan mencapai 1,57 gram per ton emas. Berdasarkan data dari 30 lubang bor yang telah diselesaikan, prospek Kolokoa diproyeksikan memiliki target eksplorasi antara 20 hingga 40 juta ton bijih dengan kadar emas berkisar antara 0,3 hingga 0,5 gram per ton.

Direktur Utama EMAS, Boyke Poerbaya Abidin, menyatakan dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat, bahwa prospek Kolokoa merupakan penemuan strategis yang sangat penting bagi perusahaan. Keberadaannya yang berdekatan dengan area Tambang Emas Pani secara signifikan memperkuat prospek jangka panjang perusahaan. Boyke menekankan bahwa kedekatan Kolokoa dengan Pani, ditambah dengan potensi skala awal yang menjanjikan, menempatkan Kolokoa sebagai salah satu pendorong utama dalam upaya pertumbuhan sumber daya dan peningkatan produksi perusahaan di masa mendatang.

Kolokoa sendiri berada dalam distrik mineral yang sama dengan Tambang Emas Pani, berjarak hanya sekitar 500 meter dari deposit utama. Hal ini menjadikan Kolokoa sebagai kandidat kuat untuk menjadi sumber daya satelit bagi Pani, yang berpotensi memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, termasuk fasilitas pengolahan dan optimalisasi pengendalian kadar bijih.

Target eksplorasi yang disebutkan ini merupakan salah satu dari beberapa prospek prioritas tinggi yang telah diidentifikasi oleh perseroan dalam area konsesi seluas 14.670 hektare. Pengujian awal menunjukkan tingkat perolehan emas yang tinggi untuk material oksida, berkisar antara 87 hingga 94 persen. Selain itu, perolehan yang kuat juga dicatat untuk material transisi, yaitu antara 81 hingga 92 persen. Angka-angka ini sangat mendukung kesesuaian Kolokoa dengan operasi Pani yang sedang berjalan.

Penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini, jumlah dan kadar potensial yang disebutkan masih bersifat konseptual dan akan terus dipertajam melalui eksplorasi lanjutan yang lebih mendalam. Eksplorasi yang telah dilakukan sejauh ini masih belum memadai untuk dapat mengestimasi Sumber Daya Mineral secara akurat, dan belum dapat dipastikan apakah eksplorasi lanjutan akan berhasil menghasilkan estimasi Sumber Daya Mineral yang dapat diandalkan.

Hingga saat ini, PT Merdeka Gold Resources Tbk telah menyelesaikan 30 lubang bor sebagai bagian dari program pengeboran yang lebih besar yang direncanakan terdiri dari total 82 lubang bor sepanjang tahun 2026. Ke depan, perusahaan akan melanjutkan serangkaian langkah strategis yang terukur untuk memaksimalkan potensi Kolokoa. Ini termasuk melanjutkan kegiatan pengeboran untuk menguji batasan area prospek dan memberikan dukungan yang kuat bagi estimasi sumber daya mineral di masa mendatang. Selain itu, akan dilakukan pengujian lanjutan yang lebih komprehensif untuk memastikan kinerja optimal dari proses pengolahan material dari Kolokoa.

Perusahaan juga akan mengevaluasi secara seksama potensi integrasi Kolokoa ke dalam rencana pengembangan Tambang Emas Pani secara keseluruhan, untuk menciptakan sinergi yang maksimal. Sebagai informasi tambahan, Tambang Emas Pani telah memulai tahap produksi pada Februari 2026 dan memiliki target produksi antara 100.000 hingga 115.000 ounces emas pada tahun 2026. Pani sendiri merupakan salah satu tambang emas primer terbesar yang ada di Indonesia, dengan rencana produksi puncak yang ambisius melebihi 500.000 ounces per tahun seiring dengan penyelesaian penuh pengembangan fasilitasnya.

Boyke Poerbaya Abidin kembali menegaskan komitmen perusahaan dengan menyatakan, 'Perseroan akan terus menjalankan program eksplorasi yang disiplin dan terarah untuk meningkatkan keyakinan terhadap potensi sumber daya di proyek ini.' Penemuan di Kolokoa ini melengkapi hasil positif yang telah dilaporkan oleh perseroan sebelumnya, yang mencakup cadangan bijih sebesar 5,2 juta ounces emas dari total Sumber Daya Mineral sebesar 7,0 juta ounces emas. Hal ini semakin menegaskan komitmen kuat perusahaan untuk terus secara berkelanjutan memperluas basis sumber dayanya demi pertumbuhan jangka panjang yang stabil





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Emas Perhiasan Hari Ini 16 April 2026: Simak Daftar Lengkap di SiniHarga emas dunia menguat pada perdagangan Kamis, (16/4/2026) waktu Singapura. Begini harga emas perhiasan di Raja Emas dan Laku Emas.

Read more »

Usai Kunker LN, Prabowo Terima Laporan Dasco Soal Politik-Ekonomi RIPresiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Istana Merdeka.

Read more »

Turkiye, Menanti Kilau Generasi Emas Ay-Yildizlilar di Amerika UtaraSepak terjang TImnas Turkiye di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu.

Read more »

Tambang Emas Martabe Bakal Beroperasi lagi Pertengahan Mei 2026, Target Produksi Capai 600.000 OunceTambang emas Martabe di Sumut siap beroperasi kembali Mei 2026 dengan target produksi 600.000 ounce. Simak persiapan dan jadwal lengkapnya di sini.

Read more »

Merdeka Gold Ngebor 'Ladang' Emas Baru di Tambang Pani, Ini HasilnyaPT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengumumkan hasil pengeboran awal di prospek Kolokoa, dekat dengan area konsesi Tambang Emas Pani.

Read more »

Merdeka Gold temukan cadangan emas hasil eksplorasi di KolokoaPT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengumumkan hasil pengeboran awal yang positif di prospek Kolokoa, yang berdekatan dengan area konsesi Tambang Emas Pani ...

Read more »