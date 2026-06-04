Merdeka Gold Kucuhkan Drilling 3,6 Kilometer di Tambang Pani Gorontalo, Targetkan Perluasan Sumber Daya Emas

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) meluncurkan program diamond deep drilling sedalam 3.600 meter di tambang emas Pani, Gorontalo, untuk menguji potensi kelanjutan mineralisasi emas secara vertikal. Program ini diharapkan dapat meningkatkan basis sumber daya mineral yang saat ini sudah mencapai 7 juta ounces emas. Pelaksanaan staged dimulai dengan enam lubang bor dan fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut jika hasil positif. Di sisi lain, eksplorasi di Kolokoa sudah memasuki tahap finalisasi estimasi sumber daya yang霹 dan penambahan target 20-40 juta ton, sementara rencana eksplorasi di Lone Pine dan survey geofisika besar likewise/

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengumumkan program eksplorasi baru di tambang emas Pani, Gorontalo , dengan diamond deep drilling hingga kedalaman 3.600 meter. Program diamond deep drilling ini bertujuan untuk menguji kelanjutan mineralisasi emas pada kedalaman yang lebih dalam.

Saat ini, tambang Pani memiliki estimasi sumber daya mineral sebesar 291,5 juta ton dengan kadar emas rata-rata 0,75 gram per ton, setara sekitar 7 juta ounces emas, yang berada di area eksplorasi seluas 135 hektare di dalam konsesi 14.670 hektare. Presiden Direktur Boyke Abidin menyatakan program awal mencakup enam lubang bor dengan satu rig yang sudah beroperasi dan rig kedua dijadwalkan mulai beroperasi bulan depan. Jika hasil awal positif, perusahaan berencana melanjutkan dengan skala lebih besar.

Di lokasi Kolokoa, Perseroan telah menyelesaikan 54 lubang bor dengan total kedalaman 11.701,6 meter dan menetapkan target eksplorasi 20-40 juta ton dengan kadar 0,3-0,5 g/t. Estimasi perdana sumber daya mineral Kolokoa dijadwalkan diumumkan pada kuartal II 2026. Program eksplorasi broader juga akan mencakup pengeboran di Lone Pine pada semester II 2026 ainsi survey geofisika melalui Mobile Magnetotelluric dan magnetik udara berbasis helikopter pada Juni atau Juli 2026.

Semua informasi akan disampaikan setelah hasil ditinjau sesuai standar JORC Code 2012 dan KCMI 2017





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