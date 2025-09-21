Merdeka Digital: Mengupas Tuntas Tantangan Transformasi Digital di Indonesia

CNBC Indonesia akan menggelar diskusi mendalam membahas tantangan transformasi digital di Indonesia, mulai dari infrastruktur, keamanan siber, hingga literasi keuangan. Hadirkan tokoh penting dan dukungan GoPay.

Percepatan transformasi digital di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan, mulai dari masalah aksesibilitas internet, tingkat literasi digital yang belum merata, hingga ancaman keamanan siber yang terus meningkat. Meskipun demikian, Indonesia telah menjelma menjadi pasar ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan nilai yang mencapai US$ 90 miliar. Potensi pertumbuhan sangat besar, bahkan diperkirakan akan meroket menjadi US$ 360 miliar pada tahun 2030.

Pemerintah, dalam upaya mendorong transformasi ini, secara gencar berupaya membangun jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, bertujuan agar seluruh masyarakat dapat terhubung dan mengakses internet. Namun, tantangan utama dalam implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tetap terletak pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 baru mencapai 79,5%, yang mengindikasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki akses. Selain itu, tingkat keterampilan penggunaan internet secara umum juga masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital juga menjadi pekerjaan rumah yang krusial dalam upaya transformasi digital di Indonesia.Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat juga menghadirkan risiko serius terkait kejahatan siber. Modus operandi kejahatan siber semakin canggih dan beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data pribadi, hingga serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi individu maupun entitas bisnis. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat sistem perlindungan digital. Pengawasan terhadap aktivitas digital juga terus ditingkatkan, dengan fokus pada penyeimbangan antara perlindungan data pribadi dan mendorong inovasi digital yang cepat. Penting untuk diingat bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan digital ini tidak dapat dilakukan sendiri. Kolaborasi erat dengan berbagai pihak, terutama pelaku industri, menjadi kunci untuk menciptakan inovasi dan membangun ruang digital yang aman dan berkelanjutan. Hanya melalui kolaborasi yang kuat, kedaulatan digital dapat terwujud, dan inklusi digital yang aman bagi seluruh masyarakat dapat tercapai.Sebagai salah satu pemain kunci dalam ekosistem digital di Indonesia, GoPay turut berkontribusi aktif dalam menjawab tantangan transformasi digital. GoPay telah menyiapkan berbagai upaya dan inovasi, terutama di bidang layanan teknologi keuangan (fintech). Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan aman, yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. GoPay juga mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan. Untuk membahas secara komprehensif tantangan digitalisasi di Indonesia, mulai dari masalah infrastruktur yang belum merata, maraknya kejahatan siber, hingga rendahnya tingkat literasi keuangan, CNBC Indonesia melalui program Merdeka Digital akan menggelar diskusi mendalam dengan tema 'Menilik Masa Depan Dompet Digital, dari Inovasi Teknologi hingga Inklusi Keuangan yang Aman'. Acara ini akan diselenggarakan pada Rabu, 24 September 2025, pukul 10:15 WIB. Merdeka Digital akan menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, serta Direktur/President GoTo Financial, Sudhanshu Raheja. Dalam diskusi ini, para pembicara akan berbagi pandangan mengenai strategi menghadapi tantangan transformasi digital di Indonesia, peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kesiapan infrastruktur digital Indonesia, termasuk aspek konektivitas (tower, jaringan), cloud computing, dan pusat data lokal. Selain itu, diskusi juga akan menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Merdeka Digital didukung oleh GoPay. Informasi terbaru seputar ekonomi dan bisnis dapat diakses melalui cnbcindonesia.com dan saluran televisi CNBC Indonesia





