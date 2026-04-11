Menyusuri Aceh Pasca Bencana: Mencari Pemulihan di Tengah Lumpur dan Ketegaran

Liputan mendalam ANTARA tentang upaya pemulihan pasca banjir bandang di Aceh, Sumatera. Mengungkap kondisi terkini masyarakat, upaya pemerintah, dan ketegaran warga dalam menghadapi musibah.

Menyusuri Aceh : Dari Lumpur, Harapan, hingga Ketegaran (1) Jumat, 10 April 2026 17:38 WIB Kondisi Pondok Pesantren Darul Mukhlisin setelah dibersihkan dari kayu gelondongan usai banjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh . ANTARA/Yuliza Tri Rizki/am.

Dia menyambut layaknya seorang Ibu yang bertemu dengan anak-anaknya Jakarta (ANTARA) - Empat bulan telah berlalu sejak banjir bandang dan tanah longsor merenggut nyawa, harta, serta kenangan banyak orang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selama itu, timbul pertanyaan: Apakah kehidupan masyarakat di sana sudah pulih kembali? Apakah mereka sudah baik-baik saja? Dan apakah upaya rekonstruksi serta rehabilitasi yang dikerjakan pemerintah berjalan sesuai harapan? Pertanyaan itu tak cukup dijawab dengan “katanya”. Jawabannya hanya bisa ditemukan dengan datang, melihat, dan merasakan sendiri kehidupan di tengah mereka. ANTARA mencari jawaban atas pertanyaan tersebut melalui liputan “Bangkit Sumatera” yang dibagi dalam tiga periode: 22–31 Januari (sebelum Ramadhan), 15–24 Februari (selama Ramadhan), dan 15–24 Maret (hingga Idul Fitri 2026). Selama 10 hari, kloter pertama Tim Bangkit Sumatera menyusuri sejumlah wilayah terdampak di Aceh, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, hingga Aceh Timur, untuk melihat langsung bagaimana fase pemulihan berjalan. Perjalanan dimulai jam 5 pagi dari Medan menuju Aceh Tamiang yang menempuh waktu 3 jam dengan menggunakan mobil. Setelah melewati perbatasan Aceh-Medan dan tiba di Aceh Tamiang, terlihat debu dari sisa lumpur yang mengering memenuhi jalanan dan membuat jarak pandang cukup terbatas. Di sepanjang perjalanan, kehidupan mulai terlihat kembali. Toko-toko kecil sudah buka, pasar kembali ramai, dan aktivitas warga perlahan bangkit dari keterpurukan. Namun, jejak bencana masih terasa di setiap sudut, mulai dari jalanan yang kusam, bangunan yang masih dibersihkan, hingga aroma lumpur yang belum sepenuhnya hilang. Setibanya di Kantor Bupati Aceh Tamiang, ANTARA mendapati aktivitas pemulihan terlihat nyata. Sejumlah alat berat berupa sembilan unit skid loader yang kelasnya bukan kelas besar, tapi kelas mini untuk masuk ke gang-gang, karena kalau yang besar itu nanti malah merobohkan rumah,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyalurkan alat pembersih lumpur dari Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Aceh Tamiang. Selain itu ada bantuan lain seperti ribuan sepatu bot, sekop, cangkul, dan gerobak dorong yang juga disalurkan untuk mendukung kerja lapangan. Pada hari yang sama, tim ANTARA melanjutkan perjalanan menuju lokasi kedua, yaitu Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Saat saat banjir menerjang, ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir ditahan oleh pondok pesantren itu hingga mencegat kayu gelondongan tersebut yang menuju pemukiman warga. Memasuki area asrama pondok, terlihat tempat tidur dan buku-buku masih menyimpan jejak lumpur. Ada rasa takjub yang sulit dijelaskan saat menyaksikan langsung pemandangan tersebut. Seolah ada kekuatan yang menahan kayu-kayu itu agar tidak menghantam permukiman di sekitarnya, meski asrama belum sepenuhnya pulih. Kita ceritakan semua kondisi kita bagaimana kita butuh sarana mebeler untuk kegiatan kegiatan belajar mengajar. Juga sarana asrama untuk santri bisa. Targetnya kan Ramadhan (2026) kita bisa. Jadi kemarin udah kita obrolin juga, kita sampaikan Pak Qodari, kata Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Mulkana





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Video: Walid Al-Faraj Mengungkap Kejutan dari Asia Pasca-Konflik IranPernyataan mengejutkan dari jurnalis Walid Al-Faraj mengenai kemungkinan tim Tractor Iran mundur dari pertandingan babak 16 besar Liga Champions Asia

Read more »

Prediksi Pasca-Gencatan: Antara Harapan dan SkeptisismeDalam dua pekan yang tersisa, pilihan ada di tangan PBB, tampil sebagai kekuatan moral yang sesungguhnya, atau sekadar penonton berseragam biru?

Read more »

6 Tahun Pasca Cerai, Ahn Jae Hyun Bercita-cita Jadi ‘Rich Dad’ Punya Uang Rp230 MiliarAhn Jae Hyun ungkap target jadi ayah kaya Rp230 miliar usai cerai dari Goo Hye Sun. Ia jalani hidup hemat, belajar investasi, hingga bangun bisnis sendiri.

Read more »

Menyusuri Aceh: Dari Lumpur, Harapan, hingga Ketegaran (1)Empat bulan telah berlalu sejak banjir bandang dan tanah longsor merenggut nyawa, harta, serta kenangan banyak orang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan ...

Read more »

Dedi Mulyadi Pertanyakan Sanksi Tegas untuk Perawat RS Hasan Sadikin Pasca Insiden Bayi Nyaris TertukarBerita Dedi Mulyadi Pertanyakan Sanksi Tegas untuk Perawat RS Hasan Sadikin Pasca Insiden Bayi Nyaris Tertukar terbaru hari ini 2026-04-11 06:26:51 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Klarifikasi Kaposwil Aceh: Pembersihan Lumpur Terus Berjalan, Narasi Pemerintah Menyerah Itu KeliruJPNN.com : Kaposwil Aceh Satgas PRR Safrizal ZA menepis narasi yang mengesankan pemerintah menyerah menangani lumpur pasca-banjir di Aceh.

Read more »