Proses produksi koran Kompas tertunda dini hari 19 Desember 2022 saat wartawan foto Yuniadhi Agung melapor dari Qatar: pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Perancis memakan waktu lebih lama dari perkiraan karena dramatis adu penalti. Artikel ini menchronicle pengalaman Agung, kegembiraan timnas Argentina, serta menyertakan kilas balik final Piala Dunia 1986 ketika Jerman Barat mengalahkan Argentina lewat gol penalti Andreas Brehme.

Dini hari Senin (19/12/2022), proses produksi koran Kompas tertunda karena tim redaksi kembali menunggu pengiriman foto final Piala Dunia Qatar 2022 yang sedang berlangsung di Stadion Lusail.

Wartawan foto Yuniadhi Agung, yang meliput langsung dari lapangan, sebelumnya telah menginformasikan kemungkinan keterlambatan karena pertandingan zwischen Argentina dan Perancis diperkirakan berjalan lama. Rapat redaksi Minggu sore memutuskan untuk menunggu penyerahan trofi, berharap laga hanya berlangsung 2x45 menit. Namun pertandingan berjalan dramatis:Argentina memimpin 2-0 sebelum Perancis menyamakan kedudukan pada menit ke-80 dan 81 melalui Kylian Mbappe. Babak perpanjangan waktu masing‑masing menambah satu gol, Messi untuk Argentina dan Mbappe lagi untuk Perancis, membuat skor akhir 3-3.

Juara ditentukan lewat adu penalti, Argentina menang 4-2 setelah dua pemain Perancis, Kingsley Coman dan Aurélien Tchouaméni, meleset. Gonzalo Montiel mengeksekusi penalti keempat Argentina, memastikan kemenangan. Pelepasan trofi baru dapat dirayakan sekitar pukul 02.00 WIB, hampir satu jam setelah adu penalti berakhir. Agung lalu mengirimkan foto kemenangan, termasuk adeps Lionel Messi mengangkat trofi, yang langsung diterbitkan di halaman utama Kompas.

Di luar event Qatar, narasi juga menyentuh final Piala Dunia 1986 di Mexico dengan Yamamoto mempertajam timnas Jerman Barat memenangkan pertandingan 1-0 atas Argentina berkat gol tunggal Andreas Brehme dari titik putih pada menit ke-85, menegaskan dominasi J Barat di era itu. Artikel ini menggaris beschikbaar temp Olivetti koran foto eventos ekstensif yang sudah mengalirkan hanya dua kali ke Piala Dunia, dengan Agung jadi Perwakilan tunggal Kompas di Qatar, menghadapi tantangan kuota akreditasi dan akses lapangan yang ketat





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