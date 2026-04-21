Menuju Kedaulatan Pangan, Indonesia Resmi Hentikan Impor Gula Konsumsi pada 2026

Indonesia mencatatkan langkah bersejarah dengan menghentikan impor gula konsumsi pada 2026 berkat peningkatan produksi domestik yang signifikan serta kebijakan pangan yang lebih terintegrasi.

Indonesia kini memasuki babak baru dalam sejarah komoditas gula nasional yang selama beberapa dekade terakhir terjebak dalam dilema ketergantungan impor. Fenomena paradoks ini perlahan mulai terkikis seiring dengan kebijakan pemerintah yang lebih terarah dan terintegrasi baik dari sektor hulu hingga hilir.

Berdasarkan data historis sepanjang tahun 2020 hingga 2024, Indonesia secara konsisten harus mengimpor gula dalam volume besar, yakni mencapai 5 hingga 6 juta ton setiap tahunnya, sementara kemampuan produksi domestik hanya sanggup menyentuh angka 2,3 hingga 2,6 juta ton. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor gula terbesar di kancah global. Namun, titik balik mulai terasa sejak dua tahun terakhir ketika produksi dalam negeri mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah strategis yang tegas terkait kedaulatan pangan nasional. Visi besar beliau adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri secara pangan tanpa harus bergantung pada pasokan dari negara lain untuk komoditas-komoditas strategis. Kebijakan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan telah diterjemahkan ke dalam langkah nyata. Sebagai contoh konkret, pada tahun 2025, produksi gula nasional mencatatkan angka 2,67 juta ton, sebuah lompatan yang berarti jika dibandingkan dengan periode stagnan sebelumnya. Mengingat kebutuhan gula konsumsi nasional berada di angka 2,8 juta ton, pemerintah dengan penuh percaya diri memutuskan untuk tidak melakukan impor gula konsumsi sepanjang tahun 2026. Langkah berani ini diambil setelah mempertimbangkan ketersediaan stok cadangan yang memadai serta proyeksi peningkatan efisiensi di tingkat petani. Keputusan untuk menghentikan impor gula konsumsi merupakan indikator utama bahwa Indonesia telah mencapai titik swasembada gula konsumsi, sebuah pencapaian yang sangat krusial bagi ketahanan pangan bangsa. Di tingkat operasional, Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman terus mengakselerasi program tebu nasional. Strategi utama yang dijalankan mencakup program bongkar ratoon, distribusi benih unggul bersertifikat kepada para petani, serta perluasan areal tanam di berbagai daerah yang memiliki potensi lahan tinggi. Upaya-upaya ini didukung penuh oleh Badan Pangan Nasional yang bertugas menjaga stabilitas harga di pasar agar kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah naiknya produktivitas. Fokus pemerintah tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi semata, melainkan juga memperbaiki rantai pasok dan tata kelola distribusi agar lebih efisien dan transparan. Sinergi antara pemerintah pusat, dinas daerah, dan pelaku industri gula menunjukkan komitmen kolektif untuk memastikan bahwa swasembada gula bukan lagi menjadi impian, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan disiplin kebijakan impor yang ketat serta dukungan teknologi pertanian yang modern, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan dalam jangka panjang





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Sisa Man City dan Arsenal Menuju Perburuan Gelar Juara Liga Inggris 2025-2026Manchester City unggul satu laga lebih banyak dari Arsenal menuju perburuan gelar juara Liga Inggris 2025-2026.

Read more »

Ganda Putra Jadi Tulang Punggung Malaysia usai Bawa 3 Pasangan MenterengMalaysia membawa kepercayaan diri tinggi menuju Thomas Cup 2026 karena kekuatan ganda putra yang mentereng

Read more »

Jadwal Live Streaming MotoGP Spanyol 2026 di Vidio, 24-26 April 2026Jadwal live streaming MotoGP, Moto2, Moto3, dan Red Bull Rookies Cup di Seri Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, 24-26 April 2026.

Read more »

Jadwal Live Streaming Seri 1 Mandalika Racing Series 2026, 24-26 April 2026Nonton live streaming Seri 1 Pertamina Mandalika Racing Series 2026 pada 24-26 April 2026.

Read more »

Erick Thohir Umumkan BRI Super League 2026/2027 Mundur ke September, Fokus Dukung Timnas di Piala AFF 2026BRI Super League 2026/2027 akan dimulai pada bulan September 2026, sebagai dukungan untuk Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2026.

Read more »

Kinerja DJP di Pengadilan Pajak: Rasio Kemenangan Merosot dan Strategi Perbaikan Menuju 2026Tingkat kemenangan DJP di pengadilan pajak pada 2025 hanya mencapai 37,50%, jauh di bawah target 45%. Perbedaan persepsi hukum antara hakim dan petugas pajak menjadi kendala utama, sehingga DJP menyiapkan berbagai strategi perbaikan untuk tahun mendatang.

Read more »