Menteri Zulkifli Hasan Ajakan Kontribusi Pembangunan Gedung Dakwah Aisyiyah Medan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak para pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam pembangunan gedung dakwah Aisyiyah di Kota Medan, Sumatera Utara. Pembangunan gedung dakwah itu akan dilakukan di atas lahan yang telah dibebaskan oleh organisasi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak para pemangku kepentingan berkontribusi dalam pembangunan gedung dakwah Aisyiyah di Kota Medan , Sumatera Utara . Pembangunan gedung dakwah itu akan dilakukan di atas lahan yang telah dibebaskan oleh organisasi tersebut.

Zulkifli Hasan juga menyerahkan sumbangan untuk mendukung pembangunan gedung dakwah Aisyiyah di Medan. Pemerintah Kota Medan siap bersinergi dengan Aisyiyah karena berbagai program organisasi tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Medan, berharap pembangunan gedung dakwah Aisyiyah dapat segera terealisasi dan semakin memperkuat peran organisasi tersebut di tengah masyarakat





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