Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi mengeluarkan pedoman perhitungan upah minimum 2027 bagi gubernur dengan mempertimbangkan KHL, inflasi, dan nilai alfa untuk keseimbangan ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah resmi menyerahkan pedoman teknis penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Surat edaran yang dikirimkan melalui nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 pada tanggal 16 November 2026 ini menetapkan tiga pilar utama sebagai dasar penilaian kebijakan gaji.

Mekanisme Formula Penyesuaian Gaji

Pedoman yang diterbitkan oleh Kemnaker ini mewajibkan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta analisis mendalam mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah sebagai fondasi pengambilan keputusan. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur standar pengupahan nasional secara komprehensif.

Also read Africa Cup of Nation 2027 Qualifiers: Les Eléphants Incar Tiket Piala Afrika 2027 di Vidio

Bagi provinsi maupun kabupaten dan kota yang sudah memiliki angka Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, perhitungan kenaikan untuk tahun 2027 mengikuti formula baku. Rumus ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 36 Tahun 2021, yang menggabungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Peran Vital Nilai Alfa dalam Perhitungan

Hasil perkalian antara indikator ekonomi tersebut dikalikan dengan nilai alfa untuk menentukan besaran penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Pemerintah menetapkan standar nilai alfa dalam rentang angka 0,50 hingga 1,00 yang mencerminkan kontribusi nyata tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Advertisement

Penetapan angka alfa tersebut dilakukan secara demokratis oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk UMK. Proses ini memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja yang ingin meningkatkan daya beli dan keberlangsungan usaha perusahaan yang perlu dipertahankan.

Data Akademis BPS sebagai Fondasi KHL

Selain formula matematis, pedoman ini menekankan penggunaan data KHL tahun 2026 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metodologi perhitungan KHL ini telah divalidasi secara akademis untuk memastikan akurasi data kebutuhan riil pekerja dan keluarganya dalam menjalani kehidupan yang layak.

Data KHL provinsi digunakan sebagai acuan utama dalam penetapan UMP, sementara data KHL tingkat kabupaten atau kota menjadi dasar perhitungan UMK. Dengan menggunakan data statistik resmi, kebijakan upah diharapkan dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi daerah secara objektif dan adil.

Wewenang Gubernur dan Dewan Pengupahan

Menteri Yassierli menegaskan bahwa gubernur memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sesuai pedoman ini. Gubernur juga diberi kewenangan untuk menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila wilayah tersebut memenuhi syarat administratif dan ekonomi yang telah ditentukan.

Advertisement

Keseimbangan dalam kebijakan pengupahan tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek saja. Integrasi antara KHL, kondisi ekonomi makro, dan dinamika ketenagakerjaan menjadi kunci agar kebijakan dapat melindungi pekerja tanpa mematikan industri. Langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkelanjutan pasca 2027.