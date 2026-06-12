Menteri UMKM Tegaskan Kepastian Pajak 0,5 Persen dan 0 Persen untuk UMKM dalam Demo di Bundaran HI

Menteri UMKM Maman Abdurrahman meluruskan kebijakan pajak UMKM melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 yang menetapkan tarif PPh final 0,5 persen bagi usaha mikro dengan omzet di bawah Rp4,8 juta per tahun, serta tarif 0 persen untuk omzet hingga 500 juta per tahun. Ia mengimbau demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI berjalan damai.

JawaPos.com - Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar BEM UI dan aliansi masyarakat sipil di Bundaran HI, Jumat (12/6), menyoroti sejumlah isu ekonomi, termasuk kebijakan pajak UMKM .

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, pun buka suara. Maman meluruskan, pemerintah justru telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil di era Presiden Prabowo Subianto. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, Pemerintah memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro dengan omzet di bawah Rp4,8 juta per tahun. Bagi yang omzet pendapatannya sampai dengan 500 juta per tahun, tarifnya 0 persen, jadi sama sekali tidak dipungut pajak.

Hal ini diberlakukan secara permanen. Maman mengimbau agar demo mahasiswa dilakukan dengan damai tanpa tindakan anarki. Menurutnya, aspirasi harus disampaikan dengan cara yang baik dan sesuai mekanisme aturan yang ada. Demonstrasi tersebut menyoroti berbagai isu ekonomi, salah satunya kebijakan pajak UMKM.

Namun pemerintah melalui Menteri UMKM menegaskan bahwa justru ada kepastian hukum baru yang menguntungkan bagi pelaku UMKM. Regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung sektor mikro dan kecil di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Maman berharap para pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan tarif pajak yang baru, karena banyak yang bahkan tidak dikenai pajak. Imbauan untuk demostrasi damai juga disampaikan agar aspirasi dapat didengar tanpa protagonis





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Demonstrasi UMKM Pajak Menteri UMKM BEM UI

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