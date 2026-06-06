Menteri UMKM Bantah Ada Program BLT UMKM 2026 Rp 5-50 Juta, Ini Penjelasan dan Cara Mengidentifikasi Hoaks

Kementerian UMKM mendiskreditkan klaim yang viral di media sosial tentang pendaftaran BLT UMKM 2026 dengan nominal hingga Rp50 juta. Artikel ini mengupas tuntas pola hoaks tersebut, menyertakan penegasan pemerintah, serta tips agar tidak menjadi korban penipuan.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membantah klaim yang menyebar di media sosial mengenai pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM dengan nominal beberapa ratus juta hingga lima puluh juta rupiah untuk tahun 2026.

Klaim tersebut muncul dalam bentuk postingan di Facebook yang disertai tautan pendaftaran dan mengarah ke halaman web formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP, nomor telepon, dan nomor Telegram aktif. Berdasarkan penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, tidak ada program BLT UMKM yang dibuka oleh Kementerian UMKM atau pemerintah untuk tahun 2026 dengan nominal tersebut. Pemerintah juga telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tidak ada rencana peluncuran BLT UMKM pada awal 2026.

Selain itu,Cabang hoaks yang sama juga tersebar dengan variasi nominal berbeda, seperti Rp5 juta yang diklaim berakhir pada 1 April 2026, dan Rp50 juta yang diumumkan sejak Mei 2026, serta Rp5 juta lagi yang diumumkan pada Juni 2026. Semua hoaks ini memiliki pola serupa, yaitu mengutil rasa ingin tahu masyarakat dengan menyebarkan informasi palsu yang terdengar menguntungkan, lalu meminta data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau pencurian identitas.

Cek Fakta Liputan6.com mengingatkan publik untuk selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi sebelum mengambil tindakanFurther, Kementerian UMKM menegaskan bahwa setiap program bantuan yang berlaku akan diumumkan secara resmi melalui website www.kemenkopukm.go.id dan kanal komunikasi pemerintah lainnya, bukan melalui tautan tak berjas di media sosial. Penipuan dengan modus serupa juga pernah terjadi di masa lalu di mana pelaku menyamar sebagai petugas pemerintah dan meminta data warga untuk "pencairan dana" yang ternyata tidak ada.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tajam dalam menerima informasi, terutama yang mengiklankan hadiah uang besar dengan proses sangat singkat tanpa syarat yang jelas. Kanal Cek Fakta Liputan6.com, yang telah menjadi partner Facebook dan bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) sejak 2018, terus beroperasi untuk melawan disinformasi dengan menyediakan layanan verifikasi fakta melalui email cekfakta.liputan6@kly.id.

Melihat deretan hoaks ini, penting bagi kita semua untuk tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga membantu menyebarkan kesadaran akan bahaya hoaks kepada lingkungan sekitar, karena melawan hoaks setara dengan melawan pembodohan dan upaya untuk merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara





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