Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan tiga strategi utama Penataan Ruang Laut di Nusa Dua untuk menarik investasi dan memperkuat ekosistem biru di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan tiga strategi utama dalam penataan ruang laut nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan dan melindungi ekosistem maritim Indonesia. Upaya ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada hari Rabu, 25 November 2026, saat pembukaan acara Global Marine Spatial Planning Conference and Expo 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Langkah ini menjadi titik tolak penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang lebih terstruktur dan transparan.

Indikator Keberhasilan Penataan Ruang Laut

Keberhasilan pelaksanaan penataan ruang laut atau Marine Spatial Planning tidak lagi diukur semata-mata dari kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan, melainkan dari hasil nyata yang dicapai di lapangan. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, parameter utama keberhasilan adalah kesehatan laut yang membaik, penguatan komunitas masyarakat pesisir, peningkatan ketahanan pangan nasional, serta terciptanya ekonomi biru yang tangguh terhadap berbagai guncangan. Hal ini menandakan pergeseran paradigma dari pendekatan administratif semata menuju pendekatan berbasis dampak dan hasil konkret bagi masyarakat dan lingkungan.

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Pertama, penataan ruang laut harus dirancang untuk membuka peluang ekonomi yang luas dan berkelanjutan. Pemerintah berharap dapat mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi di berbagai sektor strategis, mulai dari perikanan tangkap, akuakultur atau budidaya perikanan, pariwisata bahari, hingga ekosistem karbon biru dan industri kelautan modern yang sedang berkembang pesat. Dengan mengoptimalkan ruang yang ada, sektor-sektor ini dapat berkontribusi signifikan terhadap penambahan nilai ekonomi nasional tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam.

Kedua, mekanisme penataan ruang laut diperlukan untuk mengamankan dan membangun kepercayaan para investor domestik maupun asing. Kepastian hukum dan transparansi tata kelola ruang laut adalah kunci untuk menarik investasi jangka panjang yang stabil. Dengan memberikan jaminan bahwa setiap aktivitas ekonomi di laut telah diatur dengan baik dan tidak bertentangan, pemerintah dapat mengurangi risiko bagi pelaku usaha sehingga mereka lebih berani untuk menanamkan modal dan mengembangkan inovasi teknologi di sektor maritim.

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Ketiga, ambisi besar dalam kebijakan maritim harus diterjemahkan menjadi aksi nyata melalui proyek-proyek konkret yang dapat menarik investasi. Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa masa depan lautan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan di atas kertas, tetapi oleh kemampuan bangsa Indonesia untuk membangun kepercayaan, memobilisasi investasi, memperkuat kemitraan strategis, dan menjalankan program yang berdampak positif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Transformasi dari kata menjadi perbuatan ini merupakan tantangan sekaligus peluang terbesar dalam dekade mendatang.

Penandatanganan Kesepakatan dengan Mitra Strategis

Sebagai wujud komitmen nyata dalam menggerakkan ekonomi biru, Forum Internasional ini diakhiri dengan penandatanganan enam kesepakatan kerja sama penting antara Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, dengan berbagai mitra strategis dari sektor swasta dan yayasan. Kesepakatan ini mencakup pemanfaatan ruang laut, pengembangan ekosistem karbon biru, investasi ekonomi biru, serta pengembangan zona ekonomi khusus dan karbon biru makroalga.

Salah satu kesepakatan utama ditandatangani dengan PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) untuk membahas pemanfaatan ruang laut yang lebih efisien dan terintegrasi. Selain itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut juga berkolaborasi dengan Pertamina Foundation untuk mendukung inisiatif lingkungan, serta dengan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia yang fokus pada pengembangan dan perlindungan ekosistem karbon biru yang vital bagi penyerapan karbon global.

Kolaborasi strategis lainnya melibatkan MIND ID dalam skema investasi ekonomi biru yang bertujuan mempercepat industrialisasi dan hilirisasi produk kelautan nasional. Di sisi lain, PT Gobel Bangun Lestari ditunjuk untuk pengembangan zona ekonomi khusus maritim, sementara PT Arbon Earth Indonesia akan menangani pengembangan karbon biru makroalga. Kerja sama dengan enam entitas ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis maritim yang sehat, kompetitif, dan ramah lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.

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Dampak Ekonomi dan Masa Depan Kelautan

Global Marine Spatial Planning Conference and Expo 2026 menjadi wadah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, akademisi, lembaga keuangan, investor, pelaku usaha, komunitas pesisir, generasi muda, dan berbagai perwakilan dari negara lain. Forum ini bertujuan untuk membahas masa depan pengelolaan ruang laut dunia dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Partisipasi aktif dari berbagai sektor ini menunjukkan bahwa penataan ruang laut adalah isu kolaboratif yang memerlukan sinergi multidimensi. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas dan dukungan investasi yang kuat dari sektor swasta seperti yang terlihat dalam penandatanganan MoU, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi biru global.

Masa depan pengelolaan laut Indonesia akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan tiga prioritas yang telah digarisbawahi. Dengan fokus pada hasil nyata, kepastian investasi, dan aksi proyek konkret, pemerintah dan mitra swasta dapat memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan yang sehat dan mesin penggerak ekonomi yang andal bagi generasi saat ini dan mendatang.