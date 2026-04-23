Menteri Tito Tinjau Langsung Lokasi Sinkhole Raksasa di Aceh Tengah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi sinkhole di Aceh Tengah untuk memastikan penanganan longsoran berjalan efektif dan tidak mengancam lahan warga. Pemerintah terus berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian , melakukan kunjungan langsung ke Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah untuk meninjau lokasi sinkhole atau lubang raksasa yang terbentuk akibat longsoran geologi.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda peninjauan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, serta pemantauan kondisi terkini para penyintas bencana. Tito Karnavian ingin memastikan bahwa sinkhole tersebut tidak semakin meluas dan mengikis lahan warga, mengingat wilayah Aceh sedang dalam tahap pemulihan dan pembangunan kembali setelah bencana dahsyat melanda. Dengan seksama, Tito Karnavian mendengarkan penjelasan rinci dari tim penanganan longsoran yang ditugaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengenai kondisi longsoran di sekitar lubang raksasa.

Pertanyaan kritis dilontarkan, seperti 'Apakah sudah cukup stabil (di beberapa titik pantau)? Bagaimana mengatasi tidak turun terus airnya (ke lubang)?

' menunjukkan perhatian serius terhadap stabilitas lahan dan potensi longsor susulan. Setelah menerima keterangan yang menunjukkan kemajuan positif, Tito Karnavian memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada seluruh tim yang telah bekerja keras menangani longsoran agar tidak mengancam lahan dan kehidupan warga. Yusrizal, perwakilan tim penanganan, menjelaskan bahwa longsoran yang membentuk lubang raksasa ini disebabkan oleh longsoran bertubi-tubi yang memperluas area tanah yang amblas. Kondisi tanah yang berpasir juga menjadi faktor signifikan dalam terjadinya longsoran ini.

Berbagai skenario telah dilakukan untuk mencegah perluasan longsoran, termasuk pengalihan jalur air dan modifikasi irigasi ke lahan yang lebih stabil, serta pembuatan sumur intercept untuk mengeluarkan air jenuh dari area longsoran dan membangun sistem irigasi baru. Saat ini, kondisi lubang sudah relatif stabil, dengan hanya satu titik yang menjadi fokus pengawasan dari lima titik pantau sebelumnya.

Tim optimis bahwa dalam waktu dekat, kondisi sekitar longsoran akan jauh lebih stabil dan tidak lagi mengancam lahan warga, sehingga masyarakat dapat kembali bercocok tanam, khususnya komoditas unggulan seperti cabai dan kopi. Kunjungan Tito Karnavian ini juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya permintaan pembangunan huntap komunal yang langsung direspon positif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan solusi konkret bagi para penyintas bencana.

Selain meninjau lokasi sinkhole, Tito Karnavian juga melakukan kunjungan ke Aceh Timur, melaksanakan salat subuh bersama masyarakat, dan menyerahkan bantuan kemasyarakatan. Pemerintah juga memetakan tantangan pemulihan pasca-bencana Sumatra, khususnya banjir dan tanah longsor, saat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi memasuki fase transisi krusial. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga telah melakukan penelitian dan mengungkap bahwa sinkhole di Aceh Tengah merupakan longsoran batuan tufa rapuh, yang dipercepat oleh gempa bumi dan curah hujan tinggi.

Penanganan lumpur pasca-banjir di Aceh terus berjalan intensif dengan hasil nyata di lapangan, membuktikan bahwa Satgas PRR Aceh tidak menyerah dalam menghadapi tantangan pemulihan bencana. Ribuan personel dari berbagai instansi telah diterjunkan untuk membersihkan Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang paling terdampak bencana. Pemerintah berupaya keras untuk mengembalikan kejayaan situs bersejarah di Aceh Tamiang dan memastikan masyarakat dapat kembali hidup normal dan produktif





