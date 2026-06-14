Menteri Sosial Saifullah Yusuf Tegaskan Tidak Ada Titipan dalam Penentuan Siswa Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan tidak ada titipan dalam penentuan siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru. Presiden Prabowo Subianto secara jelas melarang segala bentuk suap, pembayaran, atau titipan dalam seleksi siswa Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada titipan dalam penentuan siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, demi memastikan program ini menjangkau keluarga tidak mampu.

Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada praktik titipan dari pihak manapun dalam proses penentuan calon siswa mendatang. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan 'Open House' bersama orang tua calon siswa di Sentra Abiseka Rumbai, Pekanbaru, Riau, pada Minggu, 14 Juni.

Program ini secara eksklusif diperuntukkan bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu, memastikan pemerataan akses pendidikan. Presiden Prabowo secara jelas melarang segala bentuk suap, pembayaran, atau titipan dalam seleksi siswa Sekolah Rakyat. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas program dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tidak ada pejabat, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota, yang memiliki hak untuk menitipkan calon siswa.

Kriteria utama bagi penerima manfaat Sekolah Rakyat adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi pada Desil I atau II. Ini berarti program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan dukungan pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggarisbawahi bahwa kebijakan larangan titipan ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden secara tegas menginginkan agar program pendidikan seperti Sekolah Rakyat benar-benar bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mencederai prinsip keadilan.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan Dalam kesempatan 'Open House' di Pekanbaru, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang berhak menjadi siswa. Ia menekankan bahwa petugas lapangan memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dan menjangkau keluarga yang belum beruntung. Proses seleksi yang ketat ini diharapkan dapat meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan dan praktik-praktik tidak etis. Larangan titipan ini berlaku untuk semua tingkatan pejabat, memastikan tidak ada celah bagi penyalahgunaan wewenang.

Saifullah Yusuf secara spesifik menyebutkan bahwa menteri, gubernur, bupati, dan wali kota tidak diperkenankan menitipkan calon siswa. Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang belum beruntung dan tidak mampu secara ekonomi. Kriteria utama adalah mereka yang berada pada Desil I atau II berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.

Program ini secara khusus menyasar anak-anak yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah, memberikan mereka kesempatan kedua untuk mengenyam pendidikan. Proses penentuan siswa dimulai dengan petugas lapangan yang aktif menjangkau komunitas untuk mengidentifikasi calon siswa. Setelah ditemukan, petugas akan berdialog dengan orang tua atau wali untuk mendapatkan persetujuan mengenai penempatan anak di Sekolah Rakyat. Pendekatan persuasif ini penting untuk memastikan dukungan penuh dari keluarga terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Apabila orang tua telah menyetujui, penetapan calon siswa akan dilakukan oleh kepala daerah setempat. Selanjutnya, data tersebut akan diteruskan ke Kementerian terkait untuk penetapan resmi sebagai siswa Sekolah Rakyat. Mekanisme berjenjang ini dirancang untuk memastikan validitas data dan akuntabilitas dalam proses penerimaan siswa. Saifullah Yusuf juga meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk bekerja dengan dedikasi dan empati.

Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kasih sayang, namun tetap berpegang pada pedoman resmi yang berlaku. Pendekatan humanis ini krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Menteri Sosial mengungkapkan kegembiraannya atas kemajuan prestasi siswa yang terlihat selama 11 bulan proses pembelajaran. Kemajuan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan akademik, tetapi juga dari pendapat positif orang tua siswa.

Mereka menyaksikan perubahan signifikan pada anak-anak mereka, yang kini lebih percaya diri, disiplin, dan sehat. Yang terpenting, program Sekolah Rakyat telah berhasil menumbuhkan semangat pada anak-anak untuk meraih cita-cita mereka. Ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat berkembang dan memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan





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Sekolah Rakyat Penentuan Siswa Titipan Pendidikan Kesejahteraan Sosial

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