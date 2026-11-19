Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tak akan memberi izin tambang di Ujung Kulon menanggapi penetapan WUP oleh ESDM di perairan kawasan konservasi Banten.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Sikap keras ini disampaikan oleh Menteri Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026), sebagai respons langsung terhadap kekhawatiran publik terkait rencana ekspansi industri ekstraktif di area konservasi penting ini.

Komitmen Penoelan Izin PPKH Tambang

Raja Juli Antoni menjamin bahwa Kementerian Kehutanan tidak akan mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan penambangan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Ia menjelaskan bahwa meskipun terdapat informasi mengenai penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar kawasan tersebut, kewenangan penerbitan izin penggunaan kawasan hutan tetap berada di tangan Kemenhut. "Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

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Menteri Antoni juga menyoroti keberadaan WUP yang mencakup perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Ia menyatakan bahwa kondisi ideal bagi kawasan konservasi ini adalah tidak adanya penetapan wilayah pertambangan sama sekali, baik di daratan maupun di perairan. Ia menegaskan bahwa izin yang diterbitkan untuk kawasan taman nasional harus semata-mata berkaitan dengan kepentingan konservasi, bukan kepentingan komersial pertambangan.

Posisi Kementerian ESDM dan Bahlil Lahadalia

Penetapan WUP ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, pada 12 Februari 2026, resmi memasukkan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam peta wilayah pertambangan. Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, kawasan perairan di sekitar taman nasional ditandai dengan warna krem yang menunjukkan status WUP.

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Kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon sendiri nampaknya berada di luar area yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam keputusan tersebut. Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Banten, yaitu WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mencakup pertambangan mineral logam, batu bara, dan mineral bukan logam.

Status WUP dan Dampak Konservasi

Masuknya perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dalam peta WUP belum serta-merta memungkinkan kegiatan penambangan dilakukan secara langsung. Status WUP hanyalah bagian dari penataan wilayah pertambangan dan menjadi dasar bagi penetapan WIUP. Masih terdapat berbagai tahapan perizinan serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan legal.

Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas total mencapai 105.694,46 hektare, dengan komposisi sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Cakupan pengelolaan taman nasional ini, yang meliputi perairan di sekitarnya, telah ditetapkan dalam peta wilayah kerja yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada tahun 2025. Perlindungan total terhadap ekosistem ini sangat krusial untuk menjaga kelestarian habitat satwa langka.

Kekhawatiran Terhadap Bajak Jawa

Keputusan Kementerian ESDM ini memicu munculnya berbagai spekulasi dan kekhawatiran di kalangan konservasionis, terutama mengenai nasib Bajak Jawa. Dalam beberapa hari terakhir, wacana pemindahan Bajak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon beredar di tengah masyarakat. Hal ini terjadi mengingat potensi gangguan ekosistem akibat aktivitas industri ekstraktif yang disebutkan dalam peta WUP. Pemerintah diharapkan tetap menjaga integritas kawasan ini untuk kepentingan pelestarian biodiversitas nasional jangka panjang.