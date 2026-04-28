Menteri PPPA Usulkan Evaluasi Penempatan Gerbong Perempuan di Kereta Api Setelah Kecelakaan di Bekasi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan evaluasi penempatan gerbong khusus perempuan dalam rangkaian kereta api setelah kecelakaan tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur, Jawa Barat. Ia menyarankan agar gerbong perempuan ditempatkan di tengah rangkaian untuk meningkatkan keselamatan penumpang. Kecelakaan tersebut menyebabkan 14 korban meninggal dan 84 luka-luka, dengan gerbong perempuan mengalami kerusakan parah.

Dalam peristiwa tersebut, gerbong perempuan yang berada di bagian paling belakang rangkaian mengalami kerusakan parah dan menyebabkan sejumlah korban jiwa. Menurut Arifah, posisi gerbong perempuan yang saat ini berada di bagian depan dan belakang rangkaian perlu ditinjau ulang dari segi keselamatan penumpang. Ia menyatakan bahwa alasan penempatan gerbong perempuan di bagian depan dan belakang adalah untuk menghindari rebutan tempat duduk.

Namun, setelah kejadian ini, ia mengusulkan agar gerbong perempuan ditempatkan di tengah rangkaian, sementara bagian depan dan belakang digunakan untuk penumpang laki-laki. Arifah juga mengaku telah menjenguk para korban di rumah sakit dan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kejadian ini. PT KAI, sebagai operator kereta api, juga telah menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Selain itu, Kementerian PPPA akan memberikan pendampingan kepada para korban, termasuk pemulihan psikologis.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa hingga Selasa (28/4/2026) pukul 08.45 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 14 orang. Jenazah korban telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, sementara 84 korban luka dirawat di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Sementara itu, LRT Jabodebek yang dikelola PT KAI pernah menjelaskan bahwa penempatan gerbong perempuan di bagian belakang rangkaian didasarkan pada beberapa pertimbangan operasional.

Namun, insiden ini telah memicu perdebatan mengenai keamanan dan kenyamanan penumpang, terutama bagi perempuan. Pengamat juga menyoroti dugaan penyebab kecelakaan, termasuk kurangnya jalur pengalihan di stasiun-stasiun yang seharusnya dapat mencegah tabrakan. Selain itu, taksi Green SM juga telah memberikan pernyataan terkait insiden ini, menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan keselamatan kereta api. Akibatnya, pemerintah dan PT KAI diharapkan akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan





