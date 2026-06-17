Menteri PPPA Pengajuan Anggaran Tambahan Rp392 Miliar untuk Program Perlindungan Perempuan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajukan penambahan anggaran signifikan untuk tahun 2027 guna memperkuat program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta tata kelola internal kementerian, termasuk dukungan DAK Non-Fisik untuk daerah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi , mengumumkan pengajuan penambahan anggaran sebesar Rp392 miliar untuk tahun 2027 dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Anggaran yang awalnya diusulkan sebesar Rp136,293 miliar now menjadi Rp392,496 miliar, mencakup penguatan program kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, penguatan pengawasan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta penguatan tata kelola internal kementerian. Pengajuan ini terbagi menjadi dua bagian: program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp336,311 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp56,185 miliar.

Penambahan anggaran juga mengusulkan kenaikan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) dari semula Rp118 miliar menjadi Rp94,801 miliar. Dana ini bertujuan memperluas jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, terutama bagi daerah yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) namun belum seluruhnya dapat menerima DAK NF PPA.

Menteri Arifah menekankan bahwa dana tambahan sangat penting untuk menjalankan mandat KemenPPPA secara optimal, termasuk memperkuat layanan perlindungan, meningkatkan pencegahan kekerasan, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mendukung rehabilitasi pasca-bencana yang responsif gender dan hak anak, serta memperkuat tata kelola kelembagaan. Tanpa tambahan anggaran, berbagai program prioritas dan mandat strategis KemenPPPA berpotensi tidak berjalan optimal. Isu perempuan dan anak merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan respons cepat, layanan memadai, data kuat, pengawasan efektif, serta dukungan pembiayaan berkelanjutan.

Penambahan anggaran ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan yang lebih luas dan memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak dapat tersampaikan secara maksimal di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya terbatas aksesnya. Kementerian berkomitmen untuk menggunakan anggaran dengan transparan dan akuntabel, serta terus mengoptimalkan kolaborasi dengan Pemda, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil





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