Menteri PPPA Mariah Fauzi menekankan pentingnya Satgas PPKPT untuk korban kekerasan di kampus

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menghadiri kegiatan Rector"s Expressions (REx) Chapter 3 di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam kegiatan itu, ia menekankan pentingnya keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) bagi korban kekerasan.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya perguruan tinggi menciptakan lingkungan belajar yang aman, memastikan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan korban dan saksi, serta menyediakan layanan pendampingan yang komprehensif. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di lingkungan pendidikan. Data menunjukkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 mencatat satu dari dua anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual. data tersebut menunjukkan masih kuatnya fenomena gunung es dalam kasus kekerasan di perguruan tinggi





