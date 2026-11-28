Menteri Arifah Fauzi mendesak keadilan bagi korban SNIP di Malang. Proses hukum terhadap pelaku ABH dan pendampingan keluarga menjadi fokus utama penindakan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi secara resmi mengunjungi lokasi pemakaman Sangkorban Identitas Penuh (SNIP) di Kota Malang pada Jumat, tanggal 28 November 2026. Kunjungan mendesak ini dilakukan untuk menunaikan fungsi simpatik dan memastikan bahwa pemerintah pusat hadir memberikan dukungan penuh bagi keluarga yang kehilangan sosoknya akibat aksi brutal.

SNIP merupakan seorang siswi SMA yang tragis kehilangan nyawanya setelah menjadi korban pengeroyokan massal di wilayah Kota Malang. Kasus ini memicu gelombang kepedulian publik yang luas, mengingat korban adalah seorang remaja perempuan yang seharusnya berada dalam tahap pertumbuhan dan keamanan yang maksimal dari tindak kekerasan apapun.

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Detail Kunjungan Dan Koordinasi Polisi Malang

Selama berada di tempat pemakaman, Arifah Fauzi melakukan diskusi langsung dengan Wakapolresta Malang Kota AKBP Alex Sandy Siregar. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas strategi penanganan kasus yang sedang berjalan dan pentingnya menjaga transparansi dalam setiap tahap penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menteri Arifah menyampaikan permohonan tegas agar seluruh elemen masyarakat dan aparat dapat mendukung upaya hukum ini. Dia mencontohkan empati yang mendalam dengan menyatakan bahwa jika korban adalah anakanya sendiri, ia mengharapkan penanganan kasus yang sama kerasnya dan keadilan yang maksimal bagi pihak yang bertanggung jawab.

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Upaya Pendampingan Hukum Dan Psiko Sosial

Kementerian PPPA telah menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Malang untuk segera memfasilitasi pembiayaan visum et repertum jenazah korban. Langkah ini krusial untuk memastikan kelengkapan bukti medis yang dapat digunakan dalam proses peradilan nanti.

Selain dukungan finansial untuk administrasi jenazah, tim pendamping juga telah melaksanakan program pendampingan psikologis bagi keluarga korban. Intervensi ini bertujuan untuk membantu keluarga mengatasi trauma mendalam akibat kehilangan mendadak dan proses berduka yang diperburuk oleh peristiwa kekerasan yang menimpa anak mereka.

Status Hukum Pelaku Anak Dan Ancaman Pidana

Seluruh terduga dalam kasus mengerikan ini masih berstatus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan oleh pihak berwajib. Kementerian PPPA menegaskan bahwa status anak pelaku bukan berarti kekebalan hukum, melainkan memerlukan penanganan khusus sesuai regulasi perlindungan anak yang berlaku.

Jika nanti terungkap bahwa kematian korban disebabkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku, mereka berpotensi dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya sangat berat, berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp 3 miliar.

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Prioritas Keadilan Dan Tindakan Ke Depan

Arifah Fauzi menekankan bahwa keadilan bagi korban menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini. Ia berpesan keras bahwa kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban hukum yang tegas dan adil.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses hukum tersebut hingga akhir. Seluruh upaya akan difokuskan untuk memastikan bahwa sangsi yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, sekaligus memberikan rasa aman dan perlindungan yang nyata bagi seluruh anak di Indonesia.