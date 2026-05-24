Menteri PPPA Arifah Fauzi: Ayah Kandung Laksanakan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Dua Anak Perempuan di Klaten

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam keras kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang ayah kandung terhadap dua anak perempuannya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Peristiwa itu diduga telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan terjadi di beberapa lokasi berbeda. Pelaku juga diduga melakukan ancaman kekerasan fisik agar korban tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain. Anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang memberikan rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang. Ketika pelaku justru merupakan ayah kandung, maka dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban menjadi sangat berat dan membutuhkan penanganan serius.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak, terlebih dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap fungsi keluarga sebagai ruang aman bagi anak. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap korban serta alat bukti yang ada, pelaku telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kami mengapresiasi respons cepat aparat penegak hukum yang langsung melakukan penanganan terhadap laporan ini. Selain itu, Menteri Arifah ajak semua pihak untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Anaknya harus mendapat dukungan penuh dan hak-haknya tidak boleh diabaikan. Kasus ini menunjukkan bagaimana relasi kuasa dalam keluarga kerap dimanfaatkan pelaku untuk membungkam korban. Ancaman, ketakutan, dan ketergantungan anak terhadap orang tua membuat korban sulit melawan maupun melapor





