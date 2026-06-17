Menteri PPPA Ajukan Tambahan Anggaran Rp 392,496 Miliar untuk Tahun 2027

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajukan tambahan anggaran Rp 392,496 miliar untuk tahun 2027. Dana ini akan digunakan untuk penguatan program kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan pengawasan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu 17 Juni 2026. Tambahan dana ini untuk kesetaraan gender , hak anak , perlindungan perempuan , dan pengawasan KPAI.

Kami mengajukan usulan tambahan anggaran 2027, yang semula Rp 136,293 miliar lebih menjadi Rp 392,496 miliar, ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, melansir. Usulan penambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang mencakup penguatan program kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, penguatan pengawasan perlindungan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta penguatan tata kelola internal KemenPPPA. Ini mencakup dua hal.

Yang pertama adalah program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp 336,311 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp 56,185 miliar, papar Arifah. Arifah menambahkan, untuk Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) tahun 2027 yang semula alokasi anggarannya adalah Rp 118 miliar, pihaknya mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp 94,801 miliar.

Arifah menjelaskan, DAK NF ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dukungan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, khususnya bagi daerah yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun belum seluruhnya dapat terakomodasi sebagai penerima DAK NF PPA. Menurut Arifah, penambahan anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan mandat KemenPPPA dapat berjalan optimal, terutama dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pencegahan dan penanganan kekerasan, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana yang responsif gender dan hak anak, serta memperkuat tata kelola kelembagaan KemenPPPA.

Tanpa tambahan dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan berbagai program prioritas dan mandat strategis KemenPPPA berpotensi tidak dapat berjalan secara optimal, padahal isu perempuan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan respons cepat, layanan yang memadai, data yang kuat, pengawasan yang efektif, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, jelas Arifah





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Menteri PPPA Arifah Fauzi Tambahan Anggaran Tahun 2027 Kesetaraan Gender Hak Anak Perlindungan Perempuan Pengawasan KPAI

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