Menteri PKP Maruarar Sirait meminta REI mengumpulkan data daerah yang belum membebaskan BPHTB dan PBG bagi MBR untuk tindak lanjut ke Mendagri.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait resmi menginstruksikan organisasi pengembang properti untuk menyusun daftar resmi bupati dan walikota yang belum menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Instruksi tegas ini disampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja Nasional Organisasi Pengembang Properti Indonesia yang berlangsung di Sheraton Gandaria, Jakarta, pada Kamis, 26 November 2026.

Mekanisme Pelaporan Ketidakpatuhan Daerah

Ara, sapaan akrab Menteri Maruarar Sirait, menuntut keakuratan data dengan meminta nama lengkap pejabat daerah yang terbukti membandel terhadap arahan pusat. Ia menegaskan bahwa laporan yang dikumpulkan tidak boleh bersifat umum atau samar, melainkan harus mencantumkan identitas spesifik kepala daerah yang gagal menjalankan mandat pemerintah pusat. Langkah ini dirancang agar data yang masuk ke kementerian benar-benar valid dan siap digunakan sebagai dasar tindakan administratif. "Siapa bupati, walikota yang belum menjalankan kebijakan itu. Tolong tulis namanya," tegasnya kepada para pelaku industri properti yang hadir dalam pertemuan tersebut.

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Persyaratan ini juga mencakup daerah yang pelaksanaan kebijakannya masih setengah hati atau tidak konsisten. Ara menekankan bahwa bentuk ketidakpatuhan harus didokumentasikan secara terperinci, termasuk lokasi geografis dan pola pelanggaran yang terjadi di tingkat kabupaten atau kota. Data yang tidak jelas dianggap tidak berguna karena tidak dapat dipertanggungjawabkan di tingkat koordinasi antarlembaga. Pemerintah pusat membutuhkan bukti nyata bahwa hambatan administratif ini memang berasal dari tingkat daerah, bukan dari kesalahan interpretasi pengembang.

Posisi Stakeholder dan Alasan Pusat

Keluhan mengenai terhambatnya pembebasan biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sorotan utama yang disampaikan langsung oleh para pengembang kepada Menteri PKP. Mereka mengungkapkan bahwa masyarakat yang seharusnya menikmati fasilitas pengurangan biaya transaksi masih menghadapi rintangan administratif di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara regulasi nasional dan pelaksanaan di tingkat eksekutif daerah. Pengembang merasa kesulitan mendorong penjualan jika beban biaya tambahan tetap ditimpakan kepada calon pembeli rumah sederhana.

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Menteri Ara menegaskan bahwa kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG adalah instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia yang sudah mendapat persetujuan penuh. Ia menilai bahwa ketidaksediaan pemerintah daerah untuk menerapkan aturan ini merupakan pelanggaran terhadap kebijakan negara yang bersifat mengikat. Setiap kepala daerah yang abai terhadap instruksi ini dinilai sedang menghambat upaya pemerataan perumahan bagi lapisan masyarakat ekonomi lemah. Ara menuntut agar organisasi profesi segera menyalurkan laporan resmi setelah data diverifikasi kebenarannya.

Dampak Nyata dan Langkah Tindak Lanjut

Langkah konkret yang akan diambil oleh kementerian melibatkan penggunaan jalur koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri. Ara menyebutkan bahwa pembinaan terhadap kepala daerah berada di bawah tanggung jawab Mendagri, sehingga masalah ketidakpatuhan ini harus diselesaikan melalui koordinasi resmi antarmenteri. Rencana strateginya adalah mengirimkan surat resmi berisi daftar daerah bermasalah langsung kepada Mendagri setelah laporan REI selesai diperiksa. Langkah ini memastikan bahwa tindakan korektif dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang pengawasan administratif.

Sebelum data dikirim, Ara meminta adanya proses verifikasi ketat untuk menghindari kesalahan informasi atau kesalahan identifikasi pejabat daerah. Ia mengingatkan agar semua klaim ketidakpatuhan diperiksa kembali secara cermat dari berbagai sumber daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada kepala daerah yang dipanggil atau diberi sanksi jika ternyata mereka sudah menjalankan kebijakan dengan benar. Proses validasi ini krusial untuk menjaga objektivitas dan legitimasi tindakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Tindak lanjut setelah koordinasi dengan Mendagri akan menentukan nasib kebijakan pembebasan biaya di berbagai wilayah. Pengembang properti diharapkan dapat melaporkan perkembangan lebih lanjut mengenai kemudahan akses perizinan dan biaya setelah intervensi pusat dilakukan. Jika data sudah akurat dan dikirim, pemerintah pusat siap mengambil langkah hukum atau administratif terhadap kepala daerah yang masih membandel. Ini merupakan upaya serius untuk memastikan bahwa akses perumahan terjangkau bagi masyarakat benar-benar dapat dinikmati tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.