Program Gentengisasi nasional mendorong penggunaan produk lokal untuk rumah subsidi, memberdayakan UMKM perajin genteng di Majalengka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara resmi menegaskan bahwa pemanfaatan produk lokal merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat Indonesia melalui program nasional yang dikenal sebagai Gentengisasi.

Dalam keterangannya yang disampaikan di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, Maruarar atau yang biasa disapa Ara menekankan bahwa inisiatif ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebuah strategi ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan pemangku kepentingan.

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Kementerian PKP terus memperluas pelaksanaan Gerakan Gentengisasi Nasional dengan tujuan ganda, yaitu memperbaiki standar kualitas hunian rakyat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Mekanisme Dukungan Industri Lokal

Program Gentengisasi diarahkan untuk mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah subsidi dengan menggunakan material konstruksi yang bersumber dari dalam negeri.

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Keterlibatan pengrajin dan UMKM lokal menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan perumahan dapat dirasakan secara lebih luas di berbagai daerah, sehingga terjadi sinergi nyata antara sektor industri bahan bangunan dan program perumahan nasional.

Posisi Stakeholder dan Kolaborasi Daerah

Maruarar Sirait secara eksplisit menyatakan bahwa program ini sangat penting dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak agar pemanfaatan produk lokal dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas rumah.

Kolaborasi antara pemerintah, pengembang perumahan, perajin, pelaku usaha, dan masyarakat diwajibkan untuk berjalan secara sinergis agar program tersebut dapat bertahan dan berjalan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kunjungan Lapangan ke Sentra Perajin

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kementerian PKP telah mengirimkan tim khusus ke Kabupaten Majalengka untuk bertemu langsung dengan 45 UMKM perajin genteng yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun yang belum.

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Rapat tersebut juga melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bupati Majalengka untuk memastikan bahwa Program Gentengisasi bisa berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi ekosistem industri lokal di wilayah tersebut.

Dampak Ekonomi dan Langkah Selanjutnya

Program ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta perajin genteng di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan omset dan daya saing produk mereka.

Komitmen Kementerian PKP untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus digalakkan demi mendukung penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha bagi industri bahan bangunan lokal di masa depan.